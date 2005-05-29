همايش "چالشهاي فكري – اخلاقي بهداشت در هزاره سوم" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مجمع جهاني علم و بهداشت برگزار كننده اين همايش است.

هدف از برگزاري اين همايش ارائه تصويري بهتر و دقيق تر از تأملات و مباحثاتي است كه در زمينه علوم اجتماعي بهداشتي اهميت دارند.

به نظر برگزاركننده اين همايش، قرن بيست و يكم و هزاره سوم با خشونت و جنگهاي زيادي آغاز شده است و اين نشان از گره ها و مسائل زيادي دارد كه در زمينه بهداشت، بيماري، مرگ و تولد وجود دارند به طوري كه پيشرفتهاي شگرف فناورانه نيز نتوانسته اند بسياري از اين چالشها را حل كنند و در پاره اي از مواقع بر شدت و حدت اين چالشها افزوده اند.

به نظر مجمع جهاني علوم بهداشت تصور فايق آمدن بر اين مشكلات بدون همفكري و اجماع نظر متفكران و نخبگان علوم متفاوت ناممكن است.

بناست در اين همايش موضوعات بسياري چون : بهداشت نوجوانان در قرن بيست و يكم، بازتعريف پيري ، حقوق كودكان و نتايج بهداشتي جنگ، مناقشاتي پيرامون غذا و تغذيه در جهان، اقتصادهاي در حال رشد و مشكل مهاجرت، برابري بهداشت، چالشهاي اعتياد در قرن بيست و يكم، مسائل فرهنگي مربوط به خودكشي، تاريخ اجتماعي بهداشت و بيماري و اقتصاد رفاه به بحث گذاشته شوند.



