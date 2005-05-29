ميزان عيدي يايان سال كاركنان دولت معادل يك ماه حقوق و مزاياي مستمر تعيين شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ك شور، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه ‌بگيران مشمول اين قانون، هر سال با پيشنه اد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي ‌رسد.

در لايحه مديريت خدمات كشوري، حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر مديران و مجريان طرح‌ها ي بزرگ ملي را كه تاثير به سزايي در اقتصاد كشور دارند، هيات وزيران تعيين مي ‌كند.

به موجب اين گزارش، نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كاركنان، تاثير و ن قش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و نيز عوامل موثر ديگر ي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي‌ رسد، شاخص ‌هايي هستند كه تعيين ‌كننده حقوق و مزاياي اين دسته از افراد است.

در اين لايحه مقرر شده است حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر مدران عام ل و اعضاي هيات‌ هاي مديره شركت ‌هاي دولتي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد در اختيار دولت بماند، با توجه به ضوابط هيات وزيران تعيين مي ‌شود.

در صور ت تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري در مجلس شوراي اسلامي و به منظور ارتقاء كا رآيي و سوددهي بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك به كارمندان شركت‌هاي دولتي، متناسب با سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنان در توسعه اقتصادي كشور، عم لكرد و بهره‌ وري بنگاه‌ها، "فوق العاده بهره‌وري" به طور غيرمستمر پرداخت مي ‌ شود.

بر اساس اين لايحه و به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندا ن دستگاه ‌هاي اجرايي، "شوراي حقوق و دستمزد" با عضويت سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و سه نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران و رئيس دستگاه ذي ‌ربط تشك يل مي ‌شود.