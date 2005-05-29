گردهمايي دو روزه مسئولان كانونهاي قرآن عصر امروز به پايان مي رسد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين گردهمايي هر سال براي تبادل نظر و همچنين اتفاق نظر براي بكارگيري راهكارهاي تخصصي به منظور افزايش ميزان جذب مخاطب و ضريب تأثيرگذاري برگزار مي شود ، كه پس از اين گردهمايي مسئولان كانونها نتايج كسب شده را در فعاليتهاي خود بكار مي گيرند .

ديروز در مراسم آغاز به كار اين گردهمايي ، حجت الاسلام دكترسيد مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي به تشريح موقعيت كنوني ايران و اسلام پرداخت و قانون كشور را بدليل اينكه برگرفته از آيات و روايات است ، خوب و ارزنده برشمرده و گفت : مشكل فعلي ما در آئين نامه اجرايي و مجريان است .

محمد خواجوي رئيس سازمان دارالقرآن الكريم نيز اجرايي كردن اصول و سياست هاي فرهنگي و بهره گيري از نگرش بر فعاليتهاي فرهنگي مبتني بر فرهنگ قرآن را به عنوان اساسي ترين عامل مؤثر بر رشد و توسعه كشور عنوان كرد و با اشاره به اينكه بودجه اختصاص يافته به فعاليتهاي قرآني ناچيز است ، وجود انگيزه را نخستين قدم براي گسترش كتاب و عترت در بين مردم عنوان كرد .

وي وظيفه سازمان دارالقرآن را به عنوان پرچمدار قرآن، بسيار سنگين تر از ديگر نهادها و مؤسسات اعلام كرد .

احمد حاجي شريف معاون آموزشي و پژوهشي سازمان دارالقرآن الكريم نيز در سخناني با اشاره به گسترش فعاليتهاي قرآني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، اكثر اين فعاليتها را در بخش مسابقات و بعضي را مربوط به آموزش اعلام كرد و گفت : براي كسب نتيجه مطلوب از آموزشها ، مي بايست سطح كيفي دوره هاي آموزشي را افزايش دهيم .

اين گردهمايي طي عصر ديروز و امروز با ارائه نقطه نظرات ديگر مسئولان سازمان دارالقرآن ادامه يافت . اين گروه با ارائه نظرات خود و اطلاع از نظرات ديگران ، راهكارهاي عملي ، به منظور ارتقاء سطح كيفي آموزشها و تأثيرگذاري مطلوب بر مخاطب را بررسي مي كنند .

نتايج اين بررسي ها در طول سال ، از سوي مسئولان كانونها و همچنين مربيان آموزشي مورد استفاده و بهره برداري قرار خواهد گرفت تا فعاليت سازمان دارالقران الكريم در راستاي اهداف از پيش تعيين شده ، موفقيت آميز باشد .