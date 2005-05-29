نتايج ضعيف تيم شطرنج زير 16 سال ايران درمسابقات قهرماني آسيا

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقات ازامروز درشهر نمنگان ازكشورازبكستان با حضور 14شطرنجبازپسرو12 شطرنجباز دختراز كشورهاي صاحب نام ازبكستان ، هند ، ويتنام ، قرقيزستان و ايران آغاز شد كه در دور نخست محمد خادمي و شاهين ساده بازي خود را مقابل شطرنجبازان ازبك واگذار كردند و هما علوي نيزمقابل شطرنجبازي ازهند ناكام ماند . اين مسابقات به روش سويسي انجام مي شود و در9 دورادامه خواهد يافت .