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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۲۰

نتايج ضعيف تيم شطرنج زير 16 سال ايران درمسابقات قهرماني آسيا

نمايندگان شطرنج كشورمان در نخستين دورازمسابقات رده سني زير 16 سال آسيا به نتايج مطلوبي دست نيافتند.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقات ازامروز درشهر نمنگان ازكشورازبكستان با حضور 14شطرنجبازپسرو12 شطرنجباز دختراز كشورهاي صاحب نام ازبكستان ، هند ، ويتنام ، قرقيزستان و ايران آغاز شد كه در دور نخست محمد خادمي و شاهين ساده بازي خود را مقابل شطرنجبازان ازبك واگذار كردند و هما علوي نيزمقابل شطرنجبازي ازهند ناكام ماند .  اين مسابقات به روش سويسي انجام مي شود و در9 دورادامه خواهد يافت .

کد مطلب 189307

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