علم مربوط به "آزادي اراده" علمي ميان رشته اي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مك دونلي معتقد است در مسائل و پرسشهاي مربوط به آزادي اراده چنان و چندان پيچيدگي هايي وجود دارند كه جز با ريزبيني هاي محققان رشته هاي گوناگون و گفتگوهايي كه ميان آنها مي توانند برقرار شوند قابل حل نيستند.

دونلي دليل اين مطلب را با توجه به تاريخ جستارهايي كه در باب آزادي اراده صورت گرفته اند مي داند.

به نظر وي اكثر اين تلاشها به جهت مدد نگرفتن از حوزه هاي ديگر معرفتي ناكام مانده اند و ره به جايي نبرده اند.

مك دونلي البته معتقد است منظومه فكري اي كه ما هم اكنون در آن زيست مي كنيم توجه بيشتري را نسبت به مفهوم آزادي اراده روا داشته است اما در اوان جهان جديد اينگونه تصور مي شد كه جهان كاملاً بر اساس يك تلقي جبرگرايانه اداره مي شود و جاي هيچ گونه فراتر رفتن از اين قوانين جبرگرايانه وجود ندارند و تنها در جهان ماست كه رويكردي ملايم تر نسبت به اين تلقي به وجود آمده است

به طور مثال ، در فيزيك رويكرد كلاسيك جاي خود را به رويكرد كوانتومي داده كه بر مبناي احتمالات مجال بيشتري را به مفاهيمي مانند اراده آزاد مي دهد .

به نظر اين محقق پژوهشهاي جديد در عرصه عصب شناسي و زيست شناسي نيز بدان سمت مي روند كه از وزن و اهميت تلقي هاي جبرگرايانه بكاهند و بر رويكردهاي آزادي باورانه افزون كنند.

ما البته به همه اين دستاوردها در يك منظومه منسجم و موجه براي رسيدن به تلقي جامع و مانعي از آزادي اراده نياز داريم و اين نكته اي است كه دونلي در مقاله اش بسي بر آن تأكيد مي كند.