عمر شش وزير براي احداث آزادراه تهران-شمال كفاف نداد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در اين ميزگرد خبري كه رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، مجري طرح احداث آزادراه تهران-شمال حضور داشتند، بشدت از درنظر گرفتن تنها 5/7 ميليارد تومان براي طرح احداث آزادراه تهران -شمال انتقاد شد.

در اين ميزگردد خبري اعلام شد كه دولت حداقل دولت بايد 100 ميليارد تومان براي طرح احداث آزاد راه تهران-شمال در نظر مي گرفت.

در اين ميزگردد خبري همچنين مطرح شد ، عليرغم اين كه رييس جمهوري در سال 1381 طرح احداث آزاد راه تهران-شمال را جزء طرح هاي اولويت دار در تخصيص اعتبارات انتخاب كردند، اما هنوز در تخصيص كامل اعتبارات اين طرح تعلل صورت مي گيرد.

بنابراين ميزگرد خبري، درصورتي كه دولت به موقع اعتبارات اين طرح را تامين مي كرد، قطعا اين آزاد راه تهران-شمال تا پايان دولت فعلي به پايان مي رسيد، اما اين طرح هم اكنون تنها حدود 5 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

گزارش خبرنگار"مهر" حاكي از آن است كه كلنگ احداث آزاد راه تهران-شمال در اواخر دولت آقاي هاشمي رفسنجاني يعني 8 سال گذشته زده شده است.

براساس اين گزارش، تركان، حجتي، مرحوم دادمان، افشار، خرم، بناب و در نهايت رحمتي كه بالاترين مقام مسئول دولتي در وزارت راه و ترابري در اين دوران هشت ساله بوده اند، هركدام به نوبه خود، تسريع در احداث آزادراه تهران-شمال را از مهمترين اولويت هاي كاري خود قرار داده اند كه متاسفانه علي رغم اين پيگيري ها وضعيت احداث اين طرح با كندي روبرو شده است.

اين گزارش مي افزايد: مسئولان طرح احداث آزادراه تهران-شمال نيز هم اكنون به انتظار گشايش اعتبار 250 ميليون دلاري اين طرح از سوي بانك مركزي هستند.

رييس كل بانك مركزي نيز در اين باره به خبرنگار"مهر" گفته است: بانك مركزي با چيني ها براي تعيين تكليف فاينانس طرح احداث آزاد راه تهران-شمال در حال چانه زني است و بزودي وضعيت آن مشخص مي شود.

الان نيزطبق قراردادي 50 درصد اعتبار طرح را وزارت راه و ترابري و مابقي نيز از طريق سرمايه گذار تامين مي شود.

به گزارش "مهر"، درصورت تخصيص اعتبار فوق، طرح احداث آزاد راه تهران-شمال از بن بست فعلي و كندي پيشرفت خارج شده و فاز اول اين طرح ظرف 5/3 سال احداث خواهد شد.

تنها با راه اندازي قطعه اول فاز اول اين طرح يعني از كن تا شهرستانك، 60 كيلومتر از مسير فعلي تهران -چالوس كاهش خواهد يافت.

قطعه دوم فاز يك نيز از مرزن آباد تا چالوس است.

بنابراين گزارش مهر، درحالي كه 800 ميليون دلار براي احداث اين آزادراه بودجه نياز است، اما دولت در بودجه سال جاري تنها 5/7 ميليارد تومان اعتباري براي احداث اين آزادراه در نظر گرفته است.

بنابراين گزارش ، با بهره برداري از فاز اول آزاد راه تهران - شمال ( تهران تا شهرستانك) سالانه20ميليون دلار درمصرف سوخت صرفه جويي مي شود .