ايران مقابل تايلند به تساوي دست يافت // كار صعود فوتسال ايران به روز آخر كشيد

به گزارش خبرنگار" مهر" در ادامه هفتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا كه در شهرهوشي مينه ويتنام جريان دارد عصر امروز تيم فوتسال كشورمان در دومين ديدار از مرحله يك چهارم نهايي اين رقابتها به مصاف تيم تايلند رفت كه در پايان مقابل اين تيم به تساوي 3-3 دست يافت.

براساس اين گزارش ، تيم فوتسال كشورمان درنيمه اول 3-1 از حريف خود عقب بود و دوگل ابتدايي تيم تايلند باعث شد شيرازه كارتيم كشورمان ازهم بپاشد . اما درنيمه دوم و پس ازاينكه مربيان دربين دو نيمه نكات لازم را به بازيكنان گوشزد كردند تيم كشورمان درنيمه دوم دوبار دروازه تايلند را بازكرد تا در نهايت اين ديداربا تساوي به پايان برسد. گلهاي تيم كشورمان را دراين ديدارمحمد هاشم زاده ، وحيد شمسايي و محسن زارعي به ثمررساندند .

با اين تساوي كارتيم فوتسال كشورمان براي صعود از اين گروه بسياردشوارشد و به مسابقات روز آخر مرحله يك چهارم نهايي كشيد . تيم كشورمان در اين مرحله تنها در صورت پيروزي مقابل چين و شكست تيم تايلند مي تواند بعنوان تيم دوم به مرحله نيمه نهايي صعود كند . تيم چين دردوديدارگذشته خود مقابل ژاپن و تايلند به ترتيب با نتايج 5-1 و 3-2 مغلوب شده است و هيچ شانسي براي صعود ندارد.

گفتني است سومين ديدارتيم فوتسال كشورمان درمرحله يك چهارم نهايي ساعت 30/12 دقيقه روزسه شنبه درورزشگاه " وت تائو" شهرهوشي مينه برگزار خواهد شد . ديگر ديداراين مرحله نيزبطورهمزمان بين تيم هاي ژاپن و تايلند برگزارخواهد شد.