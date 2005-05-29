حكيم : ايران از نقش سازنده و موثري در برقراري امنيت در عراق برخوردار است / تشكيل حكومت فدرالي زياني ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، حكيم در گفتگو با روزنامه الحيات از نقش مثبت و سازنده جمهوري اسلامي ايران در برقراري امنيت در عراق تقدير كرد و گفت : همكاري ايران با عراق عامل اساسي در بررسي پرونده امنيتي و حل مشكلات مربوطه است .



وي به ديدار اخير كمال خرازي وزير امور خارجه ايران از بغداد اشاره كرد و آن را ديداري بي نهايت سودمند در مساله كنترل مرزهاي مشترك دو كشور توصيف كرد

حكيم همچنين تاكيد كرد : اختلافات ميان سازمان بدر و هيات علماي اهل سنت پايان يافته است.



وي با بيان اينكه عرب هاي سني نيز در درون سازمان بدر عضو هستند و اين بهترين دليل بر وجود روابط حسنه ميان سازمان بدر وعرب هاي سني است، شبكه تروريستي القاعده به سركردگي ابومصعب الزرقاوي و عناصر استخبارات سابق عراق را به طراحي توطئه شعله ور كردن آتش جنگ طائفه اي در اين كشور متهم كرد.



حكيم تاكيد كرد: سازمان بدر روابط بسيار خوبي با اعضاي هيات علماي اهل سنت دارد ضمن اينكه روابط حسنه اي نيز با عشائر سني عراق دارد.



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با تاكيد بر اينكه فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه از مشاركت عرب هاي سني در تدوين قانون اساسي حمايت مي كند، از نقش برجسته ايران در مساله امنيتي تقدير كرد.



حكيم گفت : مشاركت عرب هاي سني در روند تدوين قانون اساسي دايمي فعال و بر اساس اصل توافق صورت خواهد گرفت .



وي افزود: ما قصد نداريم كه با تكيه براصل راي گيري از طريق كميته 55 نفره تدوين قانون اساسي و نه از طريق مجمع ملي (پارلمان) قانون اساسي را تدوين كنيم بلكه بر اصل توافق تكيه مي كنيم تا مشاركت متعادل عرب هاي سني را در اين روند تضمين كنيم.



حكيم گفت : ائتلاف عراق يكپارچه كه بزرگترين فراكسيون مجمع ملي است تمايل دارد به راهكارهاي مناسب و رضايت بخشي براي مشاركت عرب هاي سني در تدوين قانون اساسي دايمي دست پيدا كند تا هيچ مشكلي در اين روند به وجود نيايد.



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با تاكيد بر اينكه رژيم ديكتاتوري صدام هرگز به عراق بازنخواهد گشت، بر حمايت از اصل مشاركت همه عراقي ها در روند سياسي تاكيد كرد و مشاركت عرب هاي سني در دولت جديد را بهترين دليل در اين مورد اعلام كرد.

وي گفت : ما به اصل و شيوه مشاركت ايمان داريم و هرگز اجازه نخواهيم داد تنها يك گروه بر قدرت مسلط شود حتي اگر اكثريت را در اختيار داشته باشد.



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در خصوص موضوع جنجال برانگيز فدراليسم گفت : برخي كردها چه بسا خواهان فدراليسم قومي هستند البته من از مسئولان كردها نشنيده ام كه خواهان فدراليسم قومي باشند، به هرحال كردها مورد ظلم قرار داشتند و بايد اين مساله در نظر گرفته شود لذا حكومت فدرالي درعراق زياني ندارد.



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از تماس ها وتبادل نامه هاي مثبت ميان عراق با اردن، عربستان، تركيه و سوريه براي تقويت امنيت مرزها و توقف نفوذ تروريست ها به عراق خبر داد.

وي بر ضرورت پاكسازي دستگاه هاي امنيتي عراق از بازماندگان رژيم سابق و ندادن هرگونه پست هاي كليدي يا فرماندهي به آنها تاكيد كرد.



حكيم تسريع در محاكمه صدام و همدستانش را يك مساله ضروري براي بهبود وضع امنيتي عراق تلقي كرد.



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از وجود هماهنگي ميان گروه الزرقاوي و دستگاه هاي رژيم سابق در اجراي عمليات تروريستي و مديريت اين گونه عمليات در عراق پرده برداشت.

