موافقت كابينه رژيم صهيونيستي با آزاد سازي 400 اسير فلسطيني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي اعلام كرد آزادي زنداني هاي فلسطيني به دليل همكاري اسراييل با محمود عباس صورت گرفته است.

شارون در اظهاراتي كه از راديو اسراييل پخش مي شد، خطاب به كابينه گفت: البته اسراييل شكايت هايي از فلسطين دارد و اين شكايت ها شكايت هايي جدي است كه به اجراي تعهدات شرم الشيخ بازمي گردد.

وي افزود: آنهايي كه فكر مي كنند وقايع ماههاي آينده مي تواند نيروهاي تروريست افراطي را تقويت كند، بايد موضوع لزوم تقويت محمود عباس به عنوان شخصيت اصلي فلسطيني ها را درك كنند.

صائب عريقات مذاكره كننده فلسطيني نيز اعلام كرد: اين اقدام كابينه اسرائيل كافي نبوده و دولت شارون بايد كميته اي براي رسيدگي به موضوع زنداني هاي فلسطيني تشكيل دهد.