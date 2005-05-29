انتقاد نخست وزير لبنان از قانون انتخاباتي اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نجيب ميقاتي نخست وزير لبنان ساعاتي پس از شروع انتخابات در اين كشور اعلام كرد : ميزان مشاركت واستقبال مردم از انتخابات تا ساعت 11 ( به وقت محلي ) بسيار كم بوده و تا اين ساعت تنها 12 درصد از كل واجدين شرايط راي دهندگان به پاي صندوق هاي راي رفتند.

ميقاتي دريك كنفرانس مطبوعاتي كه در مقر وزارت كشور لبنان برگزارشد گفت :علت كاهش شمار شركت كنندگان را ورود 9 تن از كانديداها ازمجموع 19 كرسي در پي عقب نشيني بقيه رقبا از كانديتاتوري به پارلمان اعلام دانست .

وي همچنين تحريم انتخابات را از سوي معارضان از ديگر علل كاهش استقبال مردمي از انتخابات عنوان كرد.

چند گروه مخالف از جمله جريان "ملي آزاد" به رهبري ميشل عون فرمانده سابق ارتش لبنان و حزب ارمني داشناك و حزب مخالف كتائب انتخابات را تحريم كردند.

اضافه مي شود درمنطقه جنوب باوجودي كه هنوزانتخابات در آنجا برگزار نشده است (قرار است 15 خرداد آغاز شود) به علت اينكه در برخي ليست ها نامزدهايي بنا به دلايل مختلف كناره گيري كرده اند، 6 نماينده بدون مبارزات انتخاباتي و راي گيري به مجلس راه يافته اند .

در حوزه بيروت نيز 9 تن با همين شيوه به مجلس راه يافته و قرار است 10 نماينده ديگر اين حوزه امروز از ط ريق انتخابات به مجلس راه پيدا كنند.

ميقاتي همچنين افزود : دولت درتلاش است تا اين انتخابات به طورآزاد وشفاف وبدون هيچ هرج و مرجي برگزار شود.

وي با انتقاد از قانون كنوني انتخابات پارلماني لبنان كه در سال 2000 به تصويب رسيده گفت : انتخابات بايد آزاد و شفاف و عادلانه برگزار شود اما اين انتخابات عادلانه نيست چراكه قانون آن ناعادلانه است.

شايان ذكراست اولين مرحله ازانتخابات پارلماني لبنان امروز در بيروت برگزار شد و تا تاريخ 19 ژوئن( 29خرداد) در بقيه مناطق اين كشور و در چهار مرحله برگزار خواهد شد .