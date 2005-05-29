سرپرست سپاهان در گفتگو با "مهر" : وضعيت استانكو آخرفصل مشخص مي شود// به داور بحريني اعتراض كردم نه حمله

عباس رمضاني سرپرست تيم فوتبال فولادمباركه سپاهان در گفتگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : درميدان فوتبال سرپرست تيم تنها مسوول تيم است كه مي تواند از حقوق تيم و بازيكنان خود دفاع كند و من نيزحسب وظيفه پس از پايان بازي تنها از حق تيم خود دفاع كردم.

وي ادامه داد : اينكه برخي رسانه ها به درگيري من بعد از بازي اشاره كرده اند درست نيست زيرا فيلم بازي و عكسهاي آن نشان مي دهد كه هيچگونه درگيري از سوي من با داور بوجود نياود. با اين حال ما بعد از بازي اعتراض مكتوب خود را به AFC نيز اعلام كرديم ضمن اينكه ناظر بازي نيز كه از مالزي بود با نظر ما در خصوص عدم استفاده از داوران عرب براي اين مسابقه موافق بود.

سرپرست سپاهان در مورد شايعات روزهاي اخير در مورد جدايي استانكو ازاين تيم يادآور شد: همانطور كه به ياد داريد استانكو در ابتدا نيز براي هدايت تيم هاي پايه به سپاهان آمد و در ادامه با درخواست هيات مديره مسووليت تيم بزرگسالان را نيز پذيرفت. با اين حال وي در مدت 70 روزي كه در اين مسووليت مشغول به كار بوده كارنامه بسيار درخشاني از خود برجاي گذاشته و موجب شده تا تيم ما در رقابتهاي ليگ و نيزجام قهرمانان به نتايج درخوري دست يابد. پيروزي مقابل پرسوليس، تساوي مقابل فولاد و نيز موفقيت مقابل الشباب عربستان در رياض و اصفهان همه و همه از كارنامه موفق اين مربي حكايت دارند. با اين حال همانطور كه همواره عرف بوده وضعيت ادامه همكاري مربيان در انتهاي هر فصلي مشخص مي وشود و استانكو نيزاز اين قاعده مستثني نيست و هيات مديره در خصوص نحوه همكاري وي با باشگاه سپاهان در انتهاي فصل تصميم گيري مي كند.

سرپرست سپاهان در خصوص سياست هاي اين باشگاه براي جذب بازيكن براي فصل آينده خاطرنشان كرد : تلاش ما حفظ ساختار فعلي است ضمن اينكه براي پر كردن نقاط ضعف تيم برنامه ريزي خواهيم كرد. با اين حال امسال عجله اي براي اين كار نداريم و با حوصله براي جذب بازيكن اقدام خواهيم كرد.

