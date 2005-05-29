حاجي به وزارتخانه اش نمره 17 داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران، اين گردهمايي كه در كانون شهداي پاكدشت برگزار شد، مرتضي حاجي ضمن تشكر از تمامي روساي مناطق 27 گانه سازمان گفت: كارهايي كه در آموزش و پرورش انجام شده مشتركا توسط همه همكاران و دست اندركاران انجام شده و بدون همراهي و كار جمعي تصميمات مهمي حاصل نمي شود.

وي افزود: از آنجا كه شرايط جامعه دائما در حال تغيير است نيازهاي جديد هم شكل مي گيرد پس توقعات بيشتر مي شود. بنابراين چون ما هميشه مي خواهيم از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب برسيم پس به رضايت مندي كامل نمي رسيم.

وزير آموزش و پرورش ضمن تشكر از عملكرد خوب رييس سازمان، شوراي معاونين و روساي مناطق گفت: در مجموع معدل سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران معدل خوب و قابل قبولي است.