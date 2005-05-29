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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۳۶

در رفراندومي كه هفته آينده برگزار مي شود؛

مقامات هلندي از مردم اين كشور خواستند به قانون اساسي اروپا راي مثبت دهند

رهبران هلند از مردم اين كشور درخواست كردند بدون توجه به نتيجه رفراندم فرانسه درباره قانون اساسي اروپا، در همه پرسي كه هفته آينده در همين زمينه در هلند برگزار مي شود به قانون اساسي اروپا راي مثبت دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، بن بوت وزير امور خارجه هلند با حضور در تلويزيون اين كشور خطاب به مردم هلند  اعلام كرد: در يكم ژوئن حمايت خود را از قانون اساسي اروپا اعلام كنيد و از هلندي قوي براي ساختن اروپايي قوي به پاخيزيد.

وي افزود: اين به فرانسوي ها مربوط است كه درباره قانون اساسي اروپا چه تصميمي مي گيرند اما ما هلندي ها بايد توجه داشته باشيم و اولويت ها را تشخيص دهيم همانطور كه قبلا نيز همين كار را انجام داده ايم.

گفته مي شود عليرغم حمايت احزاب سياسي هلند از قانون اساسي اروپا، مردم اين كشور با قانون اساسي واحد اروپايي موافقت چنداني ندارند.

جان پيتر نخست وزير اين كشور نيز اعلام كرد: هفته آينده براي ما از اهميت ويژه اي برخوردار است و توقع داريم نتيجه اي را كه فكر مي كنيم، از سوي مردم دريافت نماييم.

نتايج آخرين نظرسنجي انجام شده در هلند نشان مي دهد كه 60 درصد از مردم اين كشور در رفراندوم آتي به منظور اجراي قانون اساسي واحد راي منفي خود را در صندوقهاي راي خواهند ريخت .

شركت كنندگان در اين نظرسنجي همچنين خاطر نشان ساختند كه هيچ اعتمادي به اروپا ندارند .

کد مطلب 189337

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