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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۱۶

تجديد ميثاق كاركنان شهرداري منطقه يك با آرمانهاي بنيانگذار انقلاب

در آستانه شانزدهمين سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام خميني (ره) ، شهردار منطقه يك تهران به همراه معاونين، مديران و كاركنان شهرداري با حضور در حسينيه جماران با آرمان هاي والاي امام راحل و عظيم الشان تجديد ميثاق كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك، اين برنامه امروز در حسينيه جماران با حضور حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد حسن خميني توليت آستان مقدس حضرت امام (ره) برگزار شد.

بر اساس اين گزارش در حاشيه اين برنامه شهردار منطقه يك، طي سخنان كوتاهي با گراميداشت ياد و خاطره آن عالم فرزانه اظهار داشت: حضرت امام (ره) پايه گذار تمدن نوين اسلامي به پرچمداري و پيشگامي ملت بلند آوازه و همراهان پرشمار اوست كه توانست در پرتو ايمان و توكل به خدا و در سايه عزم راسخ و وحدت و همدلي، حكومت اسلامي را تشكيل دهد.

دكتر محمد رضا بمانيان افزود: دستاوردها و ارزش هاي انقلاب اسلامي مرهون انديشه هاي بنيانگذار انقلاب است و ما بايد حافظ و پاسدار اين ارزشها باشيم.

گفتني است در اين مراسم مداحان اهل بيت عصمت و طهارت به مرثيه سرايي پرداختند.

کد مطلب 189338

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