تجديد ميثاق كاركنان شهرداري منطقه يك با آرمانهاي بنيانگذار انقلاب

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك، اين برنامه امروز در حسينيه جماران با حضور حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد حسن خميني توليت آستان مقدس حضرت امام (ره) برگزار شد.

بر اساس اين گزارش در حاشيه اين برنامه شهردار منطقه يك، طي سخنان كوتاهي با گراميداشت ياد و خاطره آن عالم فرزانه اظهار داشت: حضرت امام (ره) پايه گذار تمدن نوين اسلامي به پرچمداري و پيشگامي ملت بلند آوازه و همراهان پرشمار اوست كه توانست در پرتو ايمان و توكل به خدا و در سايه عزم راسخ و وحدت و همدلي، حكومت اسلامي را تشكيل دهد.

دكتر محمد رضا بمانيان افزود: دستاوردها و ارزش هاي انقلاب اسلامي مرهون انديشه هاي بنيانگذار انقلاب است و ما بايد حافظ و پاسدار اين ارزشها باشيم.

گفتني است در اين مراسم مداحان اهل بيت عصمت و طهارت به مرثيه سرايي پرداختند.