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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۳۹

بغداد از اعلاميه دمشق در مورد بازداشت شماري از تروريست ها استقبال كرد

دولت عراق امروز يكشنبه از اعلاميه دولت سوريه درمورد دستگيري1200 تن از تروريستهاي خارجي كه قصد ورود به خاك عراق را داشتند استقبال كرد و خواستار توضيحات بيشتر درمورد اين موضوع شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" ليث كبه"  سخنگوي رسمي دولت عراق دريك كنفرانس خبري راجع به اعلاميه اخير دولت سوريه مبني بردستگيري شماري ازجنگجويان خارجي گفت : ما از ابتكارعمل دمشق استقبال مي كنيم و اين گامي مطلوب به شمار مي آيد .

وي افزود : البته دولت عراق تلاش مي كند تا جزييات بيشتري را درمورد مليت اين جنگجويان بدست آورد .

سه شنبه گذشته عماد مصطفي سفيرسوريه در آمريكا در مصاحبه با روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز فاش كرده بود كه كشورش دستكم 1200 جنگجوي خارجي كه قصد ورود به عراق را داشتند، دستگير كرد.

واشنگتن همواره بغداد را به سهل انگاري در جلوگيري از نفوذ افراد مسلح به عراق از طريق مرزهاي اين كشورمتهم مي كند اما دمشق بارها اين ادعاي آمريكاييها را رد كرده است .

اين درحالي است كه ابراهيم جعفري نخست وزير عراق ديدار قريب الوقوع اش از سوريه را با حل و فصل تعدادي از پرونده هاي حل نشده از جمله مسئله امنيت مرتبط دانست. 

نخست وزير عراق اخيرا  درجمع خبرنگاران خارجي در بغداد اين راهم گفت كه من دعوتنامه رسمي براي سفر به سوريه را دريافت كردم اما سه پرونده وجود دارد كه بايد پيش ازپاسخ دادن به اين دعوت حل شود.

به گفته جعفري ، اولين موضوعي كه بايد پيش ازسفرم به سوريه حل شود موضوع  امنيت عراق و دومين آن اموال و دارايي ها بلوكه شده عراق در سوريه است.

 

کد مطلب 189339

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