ايران و سنگال در ساخت مراكز اقامتي- تفريحي همكاري مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس دفتر طرحهاي توسعه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ديدار خود با رييس شركت سابكو سنگال گفت: با توجه به قابليت هاي ايران براي كسب بيش از 35 ميليارد دلار سرمايه صنعت توريسم مطابق برنامه توسعه اقتصادي ايران و طرح چشم انداز 20 ساله كشور، همكاري ايران و سنگال براي افزايش زير ساخت هاي گردشگري صورت مي گيرد.

حسين الماسي افزود: پيش بيني مي شود شركت سابكو به عنوان شركتي جامع با فعاليتهاي مطالعاتي و طراحي و ايجاد زير ساختها در زمينه توريسم بتواند علاوه بر امضاي تفاهم نامه در زمينه حمل و نقل هوايي، از فرصتهاي ايجاد شده براي سرمايه گذاري در جزاير خليج فارس از جمله كيش استفاده كند.

رييس شركت سابكو نيز با اشاره به علاقمندي بانك توسعه اسلامي براي سرمايه گذاري هاي مشاركتي در كشورهاي مسلمان گفت: در كنار حمايت بانك توسعه اسلامي، تجربه سنگال در احياي 700 كيلومتر سواحل اين كشور و ساخت بيش از 30 هتل با ظرفيت 8200 اتاق و 15 هزار تخت و هزينه كردن 20 ميليون دلار سرمايه در اين مناطق، مي تواند براي ساخت مراكز تفريحي در ايران مورد بهره برداري قرار گيرد.

شركت سابكو اعلام كرد در صورت موافقت ايران با تشكيل شركتي ايراني - سنگالي در جزيره كيش فعاليتهاي خود را آغاز مي كند.