رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال استعفاء كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" صادق درودگررئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال درنامه اي خطاب به محمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال كه نسخه اي از ويتنام به دفتر خبرگزاري"مهر" ارسال شد از كليه مسئوليت هاي خود در كميته فوتسال كناره گيري كرد .

درودگر در متن استعفانامه خود آورده است : " برادر ارجمند جناب آقاي دادكان رياست محترم فدراسيون فوتبال . اگرچه به انتخاب راه توجه و اعتماد به جوانان كشور جهت رشد و ارتقاء سطح كيفي فوتسال اعتقاد راسخ داشته و پايبندم ليكن به سببب شكست در برابر تيم ملي ژاپن و تساوي در برابر تيم ملي تايلند كه موجبات دلسردي مردم و اندوه آن عزيزان را فراهم ساخته ايم از كليه مسئوليت هاي خود در فوتسال كشور استعفا داده و اذعان مي نمايم كه فدراسيون فوتبال و شخص جنابعالي هر آنچه براي تعقويت فوتسال و تيم ملي آن مورد نياز بود فراهم ساخته ايد.

درودگر در ادامه تاكيد كرده است: آرزو دارم هر آنكه براي فوتسال كشورزحمت كشيده است و همه مردم خوبمان عذرخواهي صميمانه بنده را پذيرفته و شرايطي فراهم آيد كه فوتسال فردا بهتر از موقعيت امروز را پيش رو داشته باشد . باز هم تكرار مي كنم اعتماد به جوانان هزينه هايي دارد كه ما بايد صبورانه پذيراي آن باشيم. اگرچه من هيچ مسئوليت فني براي اين تيم نداشته ام ليكن مسئوليت شكست را مي پذيرم.