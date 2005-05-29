انتقاد مصر از وجود معيارهاي دوگانه در موضوع خلع سلاح هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، ابوالغيط گفت : مصر اميدوار بود كه يك سند محكم و قوي دراين كنفرانس تصويب شود كه تمام دولت هاي جهان را از جمله اسرائيل براي پيوستن به اين معاهده ترغيب كند.



وي پيش از عزيمت به لوكزامبورگ جهت شركت درنشست كشورهاي عضو پيمان همكاري اروپا- مديترانه گفت : اميد داشتيم كه سندهايي در اين كنفرانس تصويب مي شد كه بر مساله ضرورت خلع سلاح هسته اي تاكيد كند.



وي افزود: اين اميد وجود داشت كه دولت هاي هسته اي مسئول كنارگذاشتن اين سلاح ها به صورت تدريجي و بر اساس تفاهماتي كه در سال 2000 حاصل شد، مي شدند.



ابوالغيط در عين حال پيش بيني كرد: تلاش هاي آژانس بين المللي در خصوص عاري شدن جهان از سلاح هاي هسته اي تا كنفرانس بعدي ادامه يابد و كنفرانس آينده بتواند مسائلي را كه نتوانست در نشست هاي قبلي بررسي كند، حل و فصل كند.



وي در خصوص متهم شدن مصر به مانع تراشي در برابر به نتيجه رسيدن كنفرانس بازنگري هسته اي كه اخيرا در نيويورك برگزار شد، گفت : اين ادعايي است كه برخي جريان ها ترويج مي كنند .



به گفته وزير امور خارجه مصردر سال 2000 گزارش هاي دبيركل سازمان ملل به كنفرانس بازنگري در آن زمان بر ضرورت پيوستن اسرائيل به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي تاكيد كرده بودكه در آن زمان سندي صادر شد كه از اسرائيل خواسته شد براي پيوستن به اين معاهده جهت برقراري ثبات درخاورميانه تلاش كند ، وي اين سند را دستاورد عرب ها در آن زمان توصيف كرد.



ابوالغيط تصريح كرد: دركنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي كه جمعه گذشته در نيويورك برگزار شد، برخي دولت هاي غربي تلاش كردند موضوع پيوستن اسرائيل را به اين معاهده از مذاكرات و رايزني ها دور سازند و در نتيجه مصر و كشورهاي عربي و كشورهاي جنبش عدم تعهد تاكيد كردند كه نبايد اجازه چنين وضعيتي را دارد و نبايد در چارچوب معيارهاي دوگانه حركت كرد.



وي گفت : لذا دولت مصر پايبندي خود را بر اهميت بررسي اوضاع خاورميانه اعلام كرد و درنتيجه چنين اتهاماتي را عليه قاهره مطرح كرده اند اما حقيقت اين است كه كشورهاي هسته اي اين بار علاقه اي به اينكه اين كنفرانس يك كنفرانس جدي باشد، نداشتند .



ابوالغيط تاكيد كرد: مصر از تمامي اقدامات مربوط به منع گسترش سلاح هسته اي حمايت ميكند اما اين مساله بايد در مورد همه كشورها به اجرا درآيد و هيچ دولتي را از اين قاعده مستثني نكرد و



وي با بيان اينكه اكنون توپ در زمين جامعه بين الملل است، گفت : در صورت ادامه معيارهاي دوگانه اقدامات مربوط به منع گسترش سلاح هاي هسته اي بي نتيجه خواهد بود.

شايان ذكر است مصر از حق جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي براي اهداف صلح آميز در كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي در نيويورك حمايت كرده بود.