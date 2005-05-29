پرسنل و مديران كل وزارت راه و ترابري با حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد مركزي بزرگداشت حضرت امام خميني (ره)، در اين مراسم كه در حسينيه جماران برگزار شد، نوه امام احيا تفكر معنويت و آوردن آن در سياست را يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب ايران به رهبري امام (س) برشمرد و تصريح كرد: در گذشته دور شدن با سرعت معنويت در جهان آن روز را شاهد بوديم.

وي با اشاره به اينكه اين امر باعث وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم شد، اظهار داشت: نگاه دنيا در آن دوران به شدت مادي بود و اساسا فضاي عمومي جهان آغشته به نوعي دين گريزي و معنويت گريزي بود.

نوه امام (س) ادامه داد: در اين فضا، انقلاب امام (ره) ، روح معنويت را به جهان معاصر دميد.

سيد حسن خميني با اشاره به جريان ناسيوناليستي عرب در كشور فلسطين، گفت: بعد از انقلاب، رنگ و بوي اين جريان تغيير و به تفكر اسلامي تبديل شد و مبارزه شكل ديگري به خود گرفت و در واقع به جريان دين گرايي فلسطين تبديل شد.

فرزند يادگار آمام با اشاره به تغيير و تحولات كشورهاي همسايه و جهان غرب و رويكرد آنان به معنويت، اظهار داشت: امروزه دين گرايي در فضاي جامعه جهاني مديون تفكر امام (ره) مي باشد و ما بايد قدردان اين نعمت الهي باشيم و براي حفظ بيشتر آرمان هاي امام در جامعه تلاش كنيم.

پيش از سخنان نوه امام (ره)، حجت الاسلام و المسلمين هاشمي نژاد به ارايه گزارشي از فعاليت وزارت راه و ترابري پرداخت.