صادق درودگر : به خاطر پيشرفت فوتسال استعفاء كردم // فوتسال نياز به روح تازه اي دارد

صادق درودگر لحظاتي پس از انتشار متن استعفانامه خود در گفت و گو با خبرنگار"مهر" گفت : من تنها به خاطر پيشرفت فوتسال تصميم گرفتم از سمت خود كناره گيري كنم و اين كار هيچ دليل ديگري نداشت .

وي تاكيد كرد : احساس مي كنم فوتسال نياز به روح تازه اي دارد و با رفتن من و حضور يك فرد جديد اين روح تازه به كالبد فوتسال دميده خواهد شد .

درودگر با بيان اينكه هيچگونه مسئله و يا انتقادي باعث تصميم او براي كناره گيري از مسئوليتش نبوده است اظهار داشت : تصميم من هرگز تحت تاثيرعوامل جانبي نبوده و از همين جا از تمامي دلسوزان و منتقدان اين رشته صميمانه تشكر و قدرداني مي كنم و اميدوارم عذرم را در كوتاهي خدمت بپذيرند .

وي در پاسخ به اين سئوال كه در صورت پذيرفته نشدن درخواست استعفاي وي آيا همچنان به فعاليت خود در كميته فوتسال ادامه خواهد داد يا نه گفت : از جناب دكتر دادكان صميمانه مي خواهم كه با درخواست بنده موافقت كنند چرا كه اعتقاد دارم بدون حضور من نيز فوتسال مي تواند به پيشرفت خود ادامه دهد .