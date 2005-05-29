روزنامه نگاران متحصن در برابر مجلس قطعنامه دادند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در پي آنچه هتك حرمت خبرنگاران در مجلس شوراي اسلامي خوانده شد ، "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" و "انجمن دفاع از آزادي مطبوعات" اقدام به برپايي تجمع اعتراض آميز در تاريخ 2/3/84 در سالن اجتماعات انجمن صنفي روزنامه نگاران كردند.

در اين تجمع اعتراض آميز، روزنامه نگاران تصميم گرفتند روزهاي سه شنبه سوم و يكشنبه هشتم خرداد ماه در برابر مجلس شوراي اسلامي از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر تحصن كنند. در پايان مراسم امروز، قطعنامه روزنامه نگاران به شرح زير صادر شد:

1- ركن چهارم دموكراسي يكي از اركان مهم اقتدار ملي هر جامعه است. ايجاد هر گونه محدوديت، تهديد، ارعاب و سلب امنيت از فعاليت خدمتگزاران اين ركن، ديگر اركان اقتدار ملي را به مخاطره مي اندازد و نقش و سازو كارهاي نظارتي ملت را بر قواي سه گانه تضعيف مي كند. روزنامه نگاران متحصن از نهادهاي وابسته به قواي سه گانه كشور به ويژه قوه مقننه مي خواهند از هر گونه اقدامي كه منجر به تضعيف و تهديد ركن چهارم دموكراسي مي شود، پرهيز كنند.

2- طي سالجاري، اخراج يك خبرنگار از مجلس و اهانت به خبرنگاران، دو رويداد اسف باري است كه در تاريخ فعاليت مجلس هفتم ثبت خواهد شد. روزنامه نگاران معترض از هيات رئيسه مجلس و رياست آن مي خواهند با توبيخ نماينده هتك كننده حرمت خبرنگاران، مانع از تكرار برخوردهاي زيانبار شوند. به همين منظور لازم است رياست مجلس به خاطر اين واقعه از روزنامه نگاران كشور عذرخواهي كند.

3- روزنامه نگاران متحصن ضمن ابراز نگراني از وضعيت جسماني آقاي اكبر گنجي روزنامه نگار زنداني و رسيدگي به موضوع درمان نامبرده، خواهان آزادي فوري وي و ديگر زندانيان مطبوعاتي و وبلاگ نويسان و پايان سياستهاي محدودكننده آزادي بيان هستند. روزنامه نگاران در پايان تحصن خود اعلام مي كنند، چنانچه به خواستهاي منطقي، قانوني و مشروع روزنامه نگاران عمل نشود، اعتراض ها و واكنشهاي خود را با صلاحديد انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران تداوم خواهند بخشيد.