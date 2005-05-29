احتمال دو برابر شدن اعضاي كميته تدوين قانون اساسي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان ، كميته تدوين قانون اساسي عراق در اولين جلسه خود، چندين پيشنهاد و ايده را براي مشاركت عرب هاي سني در روند تدوين اين قانون بررسي كرد.



اين كميته مشاركت عرب هاي سني از طريق برگزاري انتخابات در مناطق سني نشين يا سازماندهي كنفرانسي براي رهبران سني را بررسي كرد و بر دوري از هرگونه طائفه گري يا سهميه بندي در بندهاي قانون اساسي دايمي عراق توافق كردند و چند ايده را براي مشاركت عرب هاي سني در روند تدوين قانون اساسي دايمي بررسي كرد.



فريدون عبدالقادر عضو كميته تدوين قانون اساسي دايمي كه از سوي مجمع ملي عراق تشكيل شد، تصريح كرد: در اولين جلسه كميته بر ضرورت موافقت همه عناصر و طيف هاي ملت عراق با قانون اساسي جديد تاكيد شد.



به گفته وي در اين جلسه بر تشكيل كميته چهار نفره براي بررسي پيشنهادهاي مربوط به تدوين اصول قانون اساسي و نيز كميته 7 نفره براي ارتباط با جريان هايي كه در انتخابات شركت نكرده بودند با هدف ايجاد راهكاري براي نحوه مشاركت آنها تشكيل شد.



وي درباره نحوه مشاركت عرب هاي سني در تدوين قانون اساسي دايمي عراق گفت : ايده ها و انديشه هاي مختلفي در مورد راهكار مشاركت عرب هاي سني وجود داشت از جمله برگزاري انتخابات در مناطق سني نشين يا سازماندهي كنفرانس سراسري كه همه شخصيت هاي فعال و موثر سني شركت كنند تا تعداد دلخواه عرب هاي سني براي شركت در روند تدوين اساسي انتخاب شوند كه تعدادشان 15 نفر خواهد بود.



به گفته وي گرايش و رويكردي در جهت توسعه كميته وافزايش اعضاي آن به 101 تن به منظور مشاركت همه طيف هاي عراقي وجود دارد .

گرايش و رويكردي در جهت توسعه كميته وافزايش اعضاي آن به 101 تن به منظور مشاركت همه طيف هاي عراقي وجود دارد .

عبدالقادر تصريح كرد: ميان اعضاي كميته در خصوص دوركردن هرگونه طائفه گري يا سهميه بندي در بندهاي قانون اساسي توافق وجود دارد زيرا اين قانون براي همه عراقي ها مهم است.به گفته وي ، كميته تدوين قانون اساسي دايمي عراق از قانون اساسي سابق اين كشور ونيز قانون اساسي آمريكا و مصر و هند و انگليس و آلمان با هدف استفاده از تجارب آنها كمك خواهد گرفت.

شايان ذكر است كميته( كميسيون) تدوين قانون اساسي عراق در دهم ماه مه (20 ارديبهشت ) با 55 عضو تشكيل شد كه شامل 28 نماينده ازائتلاف عراق يكپارچه ، 15 نماينده از ائتلاف كردستان ، 8 نماينده از ليست العراقيه و 4 نماينده از ديگر گروه ها مي باشد.

كميته تدوين قانون اساسي مجمع ملي عراق موظف است تا 15 ماه آگوست (24 مرداد) پيش نويس قانون اساسي را تدوين نمايد و تا قبل از 15 اكتبر ( 23 مهر) نيز يك همه پرسي را براي كسب موافقت ملت عراق با آن برگزار نمايد.

اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد،مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند.

در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشوربرسد ، انتخابات سراسري بايد حداكثر 15 دسامبر(24 آذر84 ) به منظور تشكيل دولت جديد تا 31 همان ماه ( 10 دي 84) برگزار شود.