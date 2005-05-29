كارگردان تئاتر: مركز هنرهاي نمايشي صلاحيت برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس را ندارد



تئاتر دفاع مقدس

"حميدرضا آذرنگ" در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، در ارتباط با شايعات اخير مبنب بر برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس توسط مركز هنرهاي نمايشي گفت: مركز هنرهاي نمايشي جشنواره هايي را كه در دست دارد، نمي تواند به طور كامل برگزار كند، چگونه مي تواند جشنواره اي كه به توجه بيشتري نياز دارد را نيز در دست بگيرد؟

وي افزود: وقتي ارگاني چون بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس وجود دارد، چرا نبايد خودش پي گير اين جشنواره و برگزار كننده آن باشد؟ قرار نيست تمام جشنواره ها زير نظر يك نگاه و سليقه خاص حاكم بر مركز هنرهاي نمايشي باشد؟ جشنواره هاي تخصصي مي توانند از جايي ديگر نيز سر بلند كنند. چرا تنها بايد يك نوع نگاه وجود داشته باشد؟

وي ادامه داد: تئاتر دفاع مقدس كمبودهاي خود را پشت سر گذاشته است و پس از سالها فراز و نشيب اكنون تبديل به جشنواره اي شده كه اعتبار دارد، آدم هاي خودش را پيدا كرده است و نگاه ها را با اهداف خودش هم سو كرده است. از دست دادن اين جشنواره، چيزي را درست نمي كند.

اين كارگردان تئاتر دفاع مقدس گفت: مركز هنرهاي نمايشي مي تواند در كنار جشنواره تئاتر فجر از مقوله دفاع مقدس هم ياد و استفاده كند، اما چرا بايد آن چه را كه زائيده ديگران است و بزرگ شده ديگران است، در دست بگيرد؟ مطمئناً خود بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس نيز به عواملي چون بين المللي شدن جشنواره و جدا كردن مقوله دفاع مقدس از جنگ توجه مي كند. بايد موشكافي بيشتر صورت گيرد و از سطحي نگري پرهيز كرده و به عمق پيش برويم.



تئاتر دفاع مقدس

وي تاكيد كرد: تئاتر دفاع مقدس مسير خود را پيدا كرده است و اگر به اين ترتيب جلو برود، جوابش را خواهد گرفت.

آذرنگ همچنين تصريح كرد: تئاتر دفاع مقدس اتفاق بسيار قشنگي است، يك نمايش اعتقادي است، حال چرا آنهايي كه اعتقادي به آن ندارند را حتي اگر سردمدار تئاتر باشد، مجبور كنيم تا در اين زمينه كار كنند؟ تمام حيثيت ما دفاع مقدس است. ما نمي توانيم به زور چيزي را به كسي تزريق كنيم. افرادي بايد درعرصه تئاتر دفاع مقدس كار كنند كه آن را مي شناسند و آن با پوست و خون شان عجين شده است. آنهايي كه آن را نمي شناسند، قرار نيست بيايند و به گزافه گويي بپردازند. آنهايي كه با اين مقوله آشنايي ندارند بايد در وهله اول شناخت پيدا كنند.

كارگردان تئاتر دفاع مقدس گفت: آنهايي كه جشنواره تئلتر فجر را به آن شكلي برگزار مي كنند كه همه شاهد آن بوده اند، صلاحيت برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس را ندارند.

وي افزود: بحث نظام مديريتي جشنواره با بنيان گذاران آن تفاوت دارد. خود بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس كه نام جشنواره تئاتر دفاع مقدس را نيز يدك مي كشد، بايد در سيستم مديريتي آن تامل كند و از افرادي كه مي توانند كمك كنند، استفاده نمايد تا اين حركت مقدس رشد كند.

وي گفت: نوع نگاه افراد به اين ارگان( بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس) تا پيش از برگزاري جشنواره، نگاهي كاملاً نظامي بود، اما مجموعه فعاليت هاي فرهنگي بنياد اين ذهنيت را تغيير داد. چرا بايد جلوي آن گرفته شود و به مركزي سپرده شود كه كلي كار نيمه تمام دارد. چرا جشنواره آييني - سنتي كه نمايش آيين ها و سنت هاي ما است و هر دو سال يك بار برگزار مي شد، حالا بايد در زير سايه جشنواره تئاتر فجر برگزار شود؟ آيا قرار است بر سر تئاتر دفاع مقدس هم همين بلا بيايد؟ بگذاريد تئاتر دفاع مقدس راه خود را برود.