ژنرال مايرز: خبر زخمي شدن زرقاوي را باور مي كنيم // انتشار تصاوير صدام با لباس هاي نامناسب حركت خوبي نبود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ريچارد مايرز در مصاحبه اي كه امروز با شبكه خبري فاكس نيوز انجام داد، اظهار داشت: چيزي كه ما ديده ايم اين است كه آنها روي سايت اينترنتي خود منتشر كرده اند زرقاوي زخمي شده است.

وي تاكيد كرد: به دليل اينكه ما اين سايت هاي اينترنتي را دنبال مي كنيم، تمايل داريم باور كنيم كه احتمالا اين خبر درست است.

رييس ستاد مشترك نيروهاي ارتش آمريكا در عين حال خاطرنشان كرد: ما اطلاعات بيشتري نداريم و منبعي هم نداريم كه از آن منبع درباره اين خبر كسب اطلاع كنيم. بنابراين راهي نداريم به غير از اينكه ادعاهاي اين سايت را قبول كنيم.

گفتني است تايمز امروز نوشت : بنا به گفته يكي از اعضاي برجسته گروه القاعده به سركردگي زرقاوي ، در پي حمله هوايي آمريكا كه به زخمي شدن ابومصعب الزرقاوي شد، وي خاك عراق را براي انجام عمل جراحي ترك كرده است.

به گفته اين تروريست، از سه هفته پيش كه الزرقاوي زخمي شد، دچار تب بسيار يالايي بود .

ژنرال مايرز در ادامه مصاحبه با فاكس نيوز درباره انتشار تصاوير صدام حسين در روزنامه انگليس سان گفت: انتشار تصاوير صدام با لباس هاي نامناسب حركت خوبي نبوده است و ما در حال بررسي اين موضوع هستيم.

وي افزود: من هم اكنون نتيجه اي از بررسي هاي صورت گرفته ارائه دهيم و گمان مي كنم هنوز در ميانه راه باشيم.

مايرز تاكيد كرد فردي كه اين عكسبرداري را انجام داده حركت مناسبي انجام نداده است و آمريكا اطلاعي از اين موضوع نداشته است.