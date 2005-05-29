جايزه ويژه سيفژ به ابراهيم فروزش تعلق گرفت

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" ، مونيك لسارد دبيركل اين سازمان در آيين ويژهاي كه همزمان با برگزاري اجلاس عمومي سيفژ در تهران برپا شده بود اين جايزه را به كارگردان فيلمهاي كليد، خمره، بچههاي نفت، مرد كوچك و نخل اهدا كرد.
اين جايزه براي يك عمر فعاليت هنري فروزش و به خاطر احساس، علاقه و توجهي كه به كودكان در آثارش دارد به وي اهدا شده است.
فروزش سومين فردي است كه اين جايزه را به خود اختصاص ميدهد.
در آيين اهدا جايزه ويژه سيفژ ابراهيم فروزش ضمن تشكر از دبيركل و مسؤولان سيفژ گفت: من دريافت اين جايزه را مرهون خدمات دوستاني ميدانم كه مركز سينمايي كانون را بنيان نهادند و ما جواناني بوديم كه دور هم جمع شديم، سينما را تجربه كرديم، ياد گرفتيم و توانستيم اين سينما را به دنيا معرفي كنيم.
وي اظهار اميدواري كرد موفقيتهاي سينماي كانون و فيلمهاي آن با تلاش جواناني كه در اين راه پاي نهادهاند ادامه پيدا كند.
در اين آيين همچنين جوايزي از سوي بنياد سينمايي فارابي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به اين هنرمند صاحبنام سينماي كودك اهدا شد.
ابراهيم فروزش متولد 1318 در تهران تحصيلات خود را در دانشكدهي هنرهاي دراماتيك در سال 1349 به پايان رسانيد و از سال 1350 تا 1357 به عنوان مدير امور سينمايي كانون به فعاليت پرداخت و علاوه بر تهيه كنندگي بيش از نود فيلم كوتاه و بلند سينمايي فيلمنامههاي بسياري را به رشته تحرير در آورد.
كارگرداني فيلمهاي مستند سوداگران، ارگ بم، نخل، آن سوي مرزها و فيلمهاي كوتاه داستاني «خودم من خودم» و «زنبقهاي وحشي» و فيلمهاي سينمايي كليد، خمره، مرد كوچك و بچههاي نفت در كنار ساخت بيش از صد فيلم ويديويي مستند و داستاني بخش ديگري از فعاليت سينمايي او را تشكيل ميدهد.
بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، وي در جشنوارههاي فيلم فجر، كودكان و نوجوانان اصفهان، لوكارنو سوئيس، سينه جونيور فرانسه، حيدرآباد هندوستان و جشنواره بينالمللي پويانمايي تهران به عنوان داور حضور داشته است.
دريافت بيش از 30 جايزه از جشنوارههاي معتبري مانند مسكو، سينه جونيور، لوكارنو، شيكاگو، سائو پائولو و وين نيز از جمله موفقيتهايي است كه در كارنامه پربار هنري ابراهيم فروزش ثبت شده است.
گفتني است اجلاس سازمان بينالمللي فيلم براي كودكان و نوجوانان سيفژ در مركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كانون در تهران در حال برگزاري است.
تصاويري از اين آيين و ابراهيم فروزش در بخش پيوست خبر قابل مشاهده است.
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