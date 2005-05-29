دكتر كتي رانودي - رييس شعبه سازمان بينالمللي فيلم براي كودكان و نوجوانان (سيفژ) در مجارستان
به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، دكتر كتي رانودي رييس شعبه سازمان بينالمللي فيلم براي كودكان و نوجوانان (سيفژ) در مجارستان كه تاكنون آثار بسياري از فيلمسازان مطرح حوزه كودك و نوجوان در جشنوارههاي بينالمللي را به قضاوت نشسته در پنجاهمين سال تأسيس سازمان سيفژ كه در تهران برگزار ميشود با بيان اين مطلب گفت: هر بار در جشنوارهاي به عنوان عضو هيأت داوران حضور داشتم و فيلم يا آثاري از ايران در آن شركت كرده بود، من به آن رأي دادم. زيرا فيلم ايراني در حوزه كودكان همواره بهترين است و يك محصول خوب هميشه خوب است.
دكتر رانودي با 90 سال سن به عنوان سالمندترين عضو اجلاس تهران بيش از 32 سال است كه رياست اين سازمان در مجارستان را بر عهده دارد. وي از توليدات كانون به عنوان آثار بسيار ارزنده در اين حوزه ياد كرده و ميافزايد: فيلمهاي ايراني را ميتوان در جهان به عنوان يك الگوي مناسب در حوزه فيلمهاي كودكان مطرح كرد و من به اين موضوع اعتقاد دارم. روزگاري در دنيا فيلمهاي مناسبي براي كودكان ساخته ميشد، حال آنكه امروزه در اين فيلمها به اخلاق و مسايل اخلاقي توجه نميشود و محصولات بسياري از كمپانيهاي صاحب نام در اين حوزه فاقد جوهر اخلاقي است.
بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، وي در خصوص توليد فيلم براي نسل امروز كودك و نوجوان با توجه به قرار گرفتن آنان در جريان سريع اطلاعات به شيوههاي مختلف در مقايسه با نسلهاي گذشته و شاخصههاي توليد فيلم در اين دوران ميگويد: بچهها به موضوعات خوب علاقمند هستند و انسانهاي سالم و موفق را دوست دارند. نويسندگاني كه ساده و اخلاقي مينوشتند همواره حرفهايشان براي بچهها قابل فهم بود و حاصل تفكر و انديشه آنان به دل كودكان و نوجوانان مينشست. در دنياي امروز بچهها اطلاعات فراواني از طريق مدرسه، دوستان، والدين و اينترنت به دست ميآورند، ولي يك فيلم خوب با همه اين كانالهاي ارتباطي متفاوت است و اثر آن نيز بر روي مخاطب كودك و نوجوان متفاوت خواهد بود. بچهها آثار خوب، بزرگ و با شكوه را درك ميكنند و يك چيز خوب هميشه خوب است.
شايان توجه است كه دكتر كتي رانودي در حال حاضر به عنوان نويسنده و روزنامهنگار همچنان فعال بوده و قريب به 35 سال است كه رياست نشريات حوزه سينمايي كشورش را برعهده داشته و به عنوانمترجم زبانهاي فرانسوي، انگليسي، آلماني، ايتاليايي و چك با راديو و تلويزيون اين كشور نيز همكاري ميكند.
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