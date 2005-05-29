بازديد اعضاي سيفژ از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، هم‌زمان با برپايي اجلاس عمومي اين سازمان بين‌المللي در تهران اعضاي سيفژ روز هفتم خرداد از كتابخانه مرجع، مركز سرگرمي‌هاي سازنده، موزه كودك، بازارچه كودك، فروشگاه و مركز تئاتر و تئاتر عروسكي و مركز سينمايي كانون ديدن كردند.

در اين بازديد با همراهي مديرعامل كانون توضيح‌هاي لازم به اعضاي سيفژ كه از 23 كشور جهان به ايران سفر كرده‌اند ارايه شد و آنان در بازديد از بخش سينمايي كانون با عبدا... عليمراد، عليرضا چيتايي و فرخنده ترابي كه در حال ساخت فيلم‌هاي كلاغ طماع، خواب و ريشه در آسمان هستند از نزديك گفت‌وگو كردند و به تماشاي ماكت‌ها و بخش‌هايي از اين سه فيلم نيمه تمام كانون نشستند.

تماشاي نمايش قصه نقلي با نويسندگي و كارگرداني حسن دادشكر و بازديد از نمايشگاه عروسك‌ و پوستر نمايش‌ها در مركز تئاتر كانون از ديگر برنامه‌هايي بود كه مورد توجه اعضاي سيفژ قرار گرفت.

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، همچنين فيلم‌هاي آقاي هيولا، تولد، سكوت و گلي براي مريم از جمله فيلم‌هايي بود كه براي اعضاي سيفژ در سالن سينماي كانون به نمايش گذاشته شد.

گفتني است مجمع عمومي سازمان بين‌المللي فيلم براي كودكان و نوجوانان سيفژ روز پنجم خرداد در مركز آفرينش‌هاي فرهنگي و هنري آغاز شده است و 44 عضو اين سازمان تا روز دهم خرداد به جلسات خود در اين مركز ادامه مي‌دهند.

تصاوير ديگري از اين بازديد در بخش پيوست خبر قابل مشاهده است.



