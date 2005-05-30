هدف از برگزاري ديدار با آرارات انجام هماهنگي بين بازيكنان بود

احمد نوروزي مربي تيم ملي جوانان با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: دربازي مقابل آرارات هم همين هدف را دنبال كرديم و با توجه به اينكه بازيكنان اصلي درپست دو و سه را در اختيار نداشتيم سعي كرديم از حضوربازيكنان پست يك، چهاروپنج استفاده كنيم كه همين موضوع، ضعف مشهود بازي درپيرامون را باعث شده بود اما درهرحال بازيهاي تداركاتي نيازاصلي تيم ملي جوانان است تا بازيكنان كم تجربه بيشتر با جومسابقه آشنا شده واسترس آنها كم شود.

نوروزي با اعلام اينكه ديداربا آرارات علي رغم شكست مفيد بود، گفت: اميدواريم درفرصت هاي باقيمانده و درزمانيكه همه بازيكنان را دراختيارداريم دربازيهاي تداركاتي شركت كرده و حتي بازيهاي تداركاتي برون مرزي را پيش رو داشته باشيم.

مربي تيم جوانان درپايان گفت: با گذشت اين چند اردو كه بيشتر تمرينات پايه اي مد نظربود و تمرينات به آن اختصاص يافته بود، روند كاربازيكنان روبه جلو ارزيابي شده و اميدواريم در آينده اين روند ادامه يابد.