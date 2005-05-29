تحقير قدرت، تعظيم مردم و تقديس قدرت متكي بر مردم از ويژگي هاي امام خميني (ره) بود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ستاد مركزي بزرگداشت ارتحال امام خميني (ره)، رئيس جمهور در ديدار با اعضاي ستاد مركزي بزرگداشت ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي در سالن همايش هاي موزه سعد آباد با بيان اين كه امام مردم را براي انتقاد و بازخواست از مسئولين نظام تشجيع مي كرد، گفتك "امام نه تنها انتقاد بلكه تخطئه را از موهبت هاي الهي ميدانستند و به مردم قدرت و شخصيت مي دادند".

"خاتمي" در ادامه گفت: امام (ره) هيچگاه به گروه هاي از خود راضي و رشد يافته در لايه هاي پنهان جامعه و دور از نظارت مردم، تكيه نكردند و به دنبال پيدا كردن بازوي نظامي براي خود نبودند. ايشان با ارتباط مستقيم، ارشاد و سخن گفتن با مردم اين انقلاب را پديد آوردند."

رئيس جمهور با اشاره به اينكه عشق به امام (ره) در متن انقلاب وجود دارد، افزود: امام هميشه با نوعي بدبيني با گروههايي كه خود را تافته جدابافته از خلق مي دانستند و به نام خلق مي خواستند يك ديكتاتوري عظيم و سلطه مركزي را بر جامعه تحميل كنند، برخورد مي كردند.

وي مظهر آشكار رهبري در شخصيت امام (ره) را تاسيس جمهوري اسلامي دانست و گفت: البته مهمتر از آن، تحليل انديشه و شخصيت كسي بود كه نظام را مستقر و جاوداني كرد كه اگر در اين زمينه كار جمعي صورت نگيرد، احتمال انحراف از شخصيت جامع ايشان وجود دارد.

خاتمي با اشاره به ارزشمندي اقدامات موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)، انجام كارهاي گسترده در اين زمينه را لازم شمرد و گفت: شخصيت امام (ره) رمز و راز موفقيت انقلاب است و ملاكي براي سنجش آن كارهايي است كه بعد از ايشان انجام مي گيرد.

شناخت امام در ظرفي كه انقلاب به رهبري ايشان پيروز شد، از اموري است كه بايد با ديد باز صورت گيرد.

وي با اشاره به مقاله خود تحت عنوان "امام، احياگر انديشه ديني" كه در سال هاي حيات ايشان نوشته شده بود، افزود: امام در مجموعه اصلاح گران قرار دارد. ايشان از اصلاح گران پايبند به اصول ديني و مرجع شناخت مباني آن هستند. ايشان، دين را به گونه اي مي خواهند كه جامعه بشري را هدايت نمايد.

رئيس جمهور امام (ره) را معتقد به اصول ديني و تحول در صحنه اجتماعي و اقتصادي دانست و گفت: بر خلاف همه انقلاب ها، انقلاب اسلامي به محض روي كارآمدن بر مردم تكيه نموده و اصل نظام را به راي مردم گذاشت.

وي به اشتياق مردم به امام (ره) و قبول سخنان ايشان از صميم قلب اشاره كرد و گفت: نمونه اين اشتياق را مي توان در روز رحلت امام (ره) ديد كه همه مشتاقان ايشان بدون تقاضا از سوي كسي در اين مراسم شركت كردند.

سيد محمد خاتمي، شاه بيت بينش اسلامي كه امام (ره) شايستگي بيان آن را داشتند، عدالت خواند و خاطر نشان كرد: ايشان بر همه جنبه هاي عدالت، اعم از سياسي، اقتصادي و اجتماعي تاكيد مي كردند و اين در زماني بود كه سه حركت در دنيا وجود داشت.

وي ادامه داد: يكي از اين حركتها، هيچ تحولي را به رسمين نمي شناخت، جنبه هاي مختلف زندگي كه عدالت و حرمت افراد بود را مورد توجه قرار نمي داد و معتقد به تحميل سنتهاي گذشته بر جامعه بود كه اين ديدگاه مرتجعين است.

رئيس جمهور، حركت ديگر را سكولاريسم يا دين گريزي و در بعضي از كشورها دين ستيزي دانست و گفت: اما ديد اصلاح طلبانه اصيل آزادي، استقلال، حرمت انسان و حقوق بشر را مي پذيرد و آنها را با دين كامل تر و لطيف تر مي كند.

وي به بحران هاي منطقه خاورميانه اشاره كرد و گفت: ما معتقديم كه حكومت خاورميانه بايد تحول يابد و به نفع حاكميت مردم و با پياده شدن اصول دموكراسي همراه باشد و يك خاورميانه بزرگ اسلامي را شكل دهد. الگويي كه ما در اين زمينه معرفي مي كينم، الگويي است كه با همه حقوق و اصول يك انسان مسلمان و هويت او سازگار است.

خاتمي با بيان اينكه نبايد با عنوان اين مسئله كه ما حكومت اسلامي داريم همه كارهاي خود را توجيه كرده و انتظار تعريف و تمجيد داشته باشيم، گفت: ما بايد راه امام را معياري براي ارزيابي خود و عرضه ديني كه بهانه دشمنان را در دنيا بگيرد و هم اينك به ملت هاي مسلمان پيشرفت و اعتبار دهد.

وي بزرگداشت ارتحال امام (ره) را بزرگداشت آرمان امام و نمونه اي براي حفظ اصل دين و دنياي مسلمانان دانست و گفت: تجليل از امام تنها تجليل از يك شخصيت نيست، بلكه تجليل از يك تاريخ است و كار ما، كار تشريفاتي يك روز و دو روز نيست، بلكه نگاه داشتن اين مشعل است تا راه امروز و فرداي ما را روشن كند.

در اين مراسم همچنين كه دبير ستاد مركزي بزرگداشت ارتحال امام خميني (ره)، با اشاره به خصوصيات منحصر به فرد امام (ره) گفت: وقتي همه اين ويژگيها با كلمه فراق و رحلت ايشان همراه شد، باري گران بر سينه ها نشست. اما با وجود همه اينها جاي اميدواري است كه امروز اهداف و آرمان هاي امام (ره) محقق مي شود و موانع از سر راه ملت برداشته شده است.

"محمد علي انصاري" با بيان اينكه يكي از آرمان هاي امام (ره) تحقق استقلال، شكوه و بالندگي ملت بوده است گفت: ملت ايران علاوه بر برنامه هاي تئوري، به خواسته هاي عيني امام نيز جامه عمل مي پوشند.

وي بهترين تجليل از امام را تحقق اهداف ايشان در همه صحنه ها دانست و گفت: امروز روح امام (ره) از موفقيت هاي حاصله و توسعه و پيشرفت علمي ملت شاد است.

"انصاري" از زحمات و اقدامات ارزنده رئيس جمهور قدرداني كرد و اظهار داشت: امروزه دشمنان ايران از اين پيشرفت ها متحيرند و واقعيت انكار ناپذير قدرت و اقتدار ملت را در صحنه هاي جهاني پذيرفته اند.

وي در پايان با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در وز 27 خرداد گفت: اميدواريم كه در ادامه راه، شاهد هنرآفريني هاي ملت ايران باشيم و افرادي كه در آينده، سكان اجرايي كشور را به دست مي گيرند از تعهد رئيس جمهور به آرمان هاي امام (ره) بهره بگيرند.