كودكان خياباني ،قربانيان بي فردا

در سطح شهرهاي بزرگي همچون تهران كمتر عابري را ميتوان يافت كه در گذر از خيابانها و ميادين اصلي شهر با اين دست از كودكان خياباني و به قول عده اي ولگرد و دست فروش مواجه نشده و از نزديك اين معضل اجتماعي را با چشمان خود مشاهده نكرده باشد.

كودكاني كه همه روزه در بين آماجي از نگاههاي بي تفاوت مي لولند و با موجي از التماس در نگاهشان سد راه عابرين ميشوند و سعي در فروش بسته اي آدامس يا ورقي فا ل را دارند.

گر چه موفقيت حق مادرزادي هر كسي است ولي تا كنون قرباني شدن به سرنوشتي ظالمانه كه در نتيجه اشتباه والدين است به قيمت زندگي اشخاص بسياري تمام شده است.

به راستي چند كارگردان تا كنون كودكان خياباني را سوژه اي براي فيلم هاي درام خود كرده ، يا چند روزنامه نگار معصوميت نگاه آنان را به عنوان موضوع گزارشهاي خويش انتخاب كرده اند و يا چندين تاجر آنان را براي نيل به مقاصد ي پليد برگزيده اند.

اين كودكان همواره موضوعي جالب وسوژه ساز در دست افراد گوناگون جامعه بوده اند ولي چرا تا به حال از سوي متوليان و مسئولين اصلي كه مي توانند كاري براي آنها انجام دهند مورد بي مهري واقع شده اند و اقدامي جدي درجهت جمع آوري و ساماندهي اين كودكان بي گناه درجامعه مشاهده نشده است ؟

خواه نا خواه كودكان خياباني روزي بزرگ مي شوند و عقده هاي ناشي از بحران محبت و توجه نيز همزمان درآنها رشد مي كند ، آيا بهتر نيست قبل از انكه اين واپس زدگان اجتماع، بي مهري جامعه نسبت به خودشان را در قالب انواع جرم و بزه نشان دهند از چنگال اين بي رحمي نجات داده شوند.

امير محبي خود را دانشجوي دانشگاه تهران معرفي مي كند و مي گويد:" اين كودكان ترحم انگيز ترين مخلوقات دنيا هستند و در عين حال يكي ا ز معضلات درد آور اجتماع شمرده مي شوند و بايد از طرف دولت و نهادهاي مسئول مورد حمايت قرار گيرند و در رابطه با آنها بايد اقدامي نه در حد شعار بلكه در حد عمل صورت گيرد."

الهام محمديان كه مادر دو فرزند است از ديدن اين كودكان ابراز تاثر مي كند و مي گويد:" با مشاهده اين كودكان كه معمولا هم از ابتداي روز در سطح شهر پراكنده اند احساس نا خوشايندي تا پايان روز در ذهنم بوجود مي آيد، اكثر اين كودكان خياباني از حداقل امكانات رفاهي ، تغذيه اي و آموزشي بي بهره اند، اين كودكان بخشي از نسل آينده ما هستند و ادامه اين روند هم آينده جامعه را به خطر مي اندازد وهم براي خود اين كودكان منصفانه نيست."

دكتر بهرام بهرامي، استاد دانشگاه تقسيم بندي كودكان خياباني به گروههاي مختلف را اعتباري، انتزاعي و غير كاربردي ميداند و مي گويد:" نسبت به جمع آوري كودكان خياباني نبايد تقسيم بندي صورت گيرد و نهادهاي مسئول بهتر است به صورت كلي نسبت به حذف اين پديده اقدام كنند و سپس با مطالعات و تحقيق به تفكيك اين كودكان پرداخت."

اين حقوقدان ايجاد و رشد پديده كودكان خياباني را محدود به چند عامل مشخص و قابل تفكيك نمي داند و مي افزايد:" اين كودكان در بسياري موارد به خانواده هاي طلاق و نا بسامان تعلق دارند البته در يك ريشه يابي عميق بايد در درجه اول دلايل اين نابسامانيها را در ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي ، رفتارهاي اجتماعي موشكافي كرد و علاوه بر يك اقدام ضربتي در جمع آوري اين كودكان درطي برنامه هاي درازمدت و منسجم اولين حلقه هاي اين زنجير را شناسايي و در رفع آنها چاره انديشي شود."

وي حل ريشه اي پديده كودكان خياباني را از طريق چند نهاد خاص كه به صورت قانوني عهده داراين مسئوليت هستند، غير ممكن ميداند و مي گويد:" در شكل گيري آسيبهاي اجتماعي انواع مختلفي از علتها نقش دارند و هر نهاد نيز فقط قادر به رسيدگي به بخشي از اين علل است در نتيجه تنها در صورت يك عزم ملي بويژه اقدام همه جانبه نهادهايي همچون آموزش وپرورش، رسانه هاي خبري و قواي سه گانه كشور مي توان به كاهش اساسي پديده كودكان خياباني اميدوار بود."

دكتر بهرامي اين پديده را محصول طبيعي شهرهاي بزرگ در تمامي كشورها عنوان مي كند و ادامه مي دهد:"اقداماتي كه سازمان بهزيستي كشور در حد توان و وظيفه قانوني خود درسطح كشور اجرا كرده است اگرچه عملكردهاي موثر و قابل تقدير است ولي با اين ناهنجاري اجتماعي تنها در سطح معلولها مبارزه كرده و علتها همچنان وجود دارند و امكان درمان كامل اين بيماري اجتماعي را نمي دهند."

مدير كل امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر تعداد كودكان جمع آوري شده در سطح كشور را هفت هزار كودك خياباني عنوان مي كند و مي گويد:" كودكان خياباني به انواع مختلفي نظير متكدي، فراري ، درگير در بزه كاري، صيغه اي، ولگرد، كار و ... كه هر كدام تعريف جداگانه اي دارد كه در سال گذشته جمع آوري تمامي اين گروهها بجز گروه كودكان خياباني كار، در اقدامي ضربتي با همكاري شهرداري و پليس با موفقيت پايان يافت."

دكتر سيد هادي معتمدي از وجود 40 مركز نگهداري كودكان جمع آوري شده در سطح كشور خبرمي دهد و مي افزايد:" امسال بودجه قابل ملاحظه اي بالغ بر دو ميليارد تومان جهت ساماندهي كودكان خياباني در نظر گرفته شده است كه عمده تمركز مجموعه در سال آتي روي شناسايي و ساماندهي كودكان خياباني كار در سطح كشور متمركز خواهد شد."

وي همكاري فعالانه تشكلهاي غير دولتي در اين زمينه را ياد آور ميشود و ادامه مي دهد:" مرحله دوم عمليات ساماندهي كودكان خياباني به محض دريافت بودجه تخصيص يافته كه معمولا در سه ماهه دوم سال قابل دسترسي است در سراسر كشور اجرا خواهد شد."

دكتر معتمدي علاوه بر مراكز نگهداري داير شده در سراسر كشور به اين منظور از طرح راه اندازي خانه هايي با عنوان مهمانسراي كودك در هفت استان و پارك خيام تهران نام مي برد و مي گويد:" در اين خانه ها كودكاني كه شبها جاي مشخصي براي خواب ندارند به صورت موقت نگهداري و رسيدگي ميشود."

وي بحث آموزش اين كودكان را مورد تاكيد قرار ميدهد و مي گويد:" اين كودكان در بسياري موارد از داشتن تجربه تحصيلي بي بهره اند كه سازمان بهزيستي پس از جمع آوري اين كودكان برنامه هاي ويژه اي جهت آموزش اين كودكان در برنامه كاري خود دارد."