بايد مراقب بود كه سلامت انتخابات از طريق هيچ عاملي تهديد نشود

به گزارش خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري تصريح كرد: بايد از هر نوع سازو كار قانوني كه سلامت انتخابات را تضمين مي كند، استفاده كرد.

وزير كشور افزود: ما به عنوان متوليان انتخابات بايد با انگيزه و اعتماد قانوني با متخلفين برخورد كنيم، متخلف خوب و بد نداريم. متخلف، متخلف است، مهم اين است برخورد با تخلف يك اصل جدي باشد و مردم و كانديداها هم احساس كنند كه ما در كارمان جدي هستيم.

وي، با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته با قوه قضائيه و ساير نهادهاي پيگير در امر برخورد با تخلفات احتمالي گفت: با پي گيري تخلفات توسط مسؤولين امر، همگان ملزم به رعايت قانون خواهند شد.

جانشين فرماندهي كل قوا در نيروي انتظامي، در ادامه به آثار دخالت احتمالي و غير قانوني نيروهاي نظامي و انتظامي در مراحل انتخابات اشاره و تصريح كرد: هم از نظر مصالح ملي، هم از ديدگاه بين المللي و هم تاثيرگذاري در نتايج انتخابات اين مسئله آثار سوء خواهد داشت.

وي خاطرنشان كرد: اگر نيروهاي نظامي در دعوا و جناح بندي نيروهاي سياسي قرار گيرند، آسيب پذيري دروني پيدا مي كند و عملاً كنترل و فرماندهي آنها با مشكلات جدي مواجه مي شود.

موسوي لاري به اهميت تدبير حضرت امام (ره) در عدم دخالت نيروهاي نظامي در دسته بندي هاي سياسي اشاره و تصريح كرد: ستادهاي انتخابات استان ها بايد با جديت تمام قوانين و مقررات را اجرا و پي گيري كنند كه افرادي كه عضو هيأت هاي نظارت و اجرا مي شوند، فعاليت نظامي نداشته باشند.

وزير كشور در ادامه پيرامون تبليغات انتخاباتي گفت: متوليان اجراي قانون انتخابات مراقبت كنند كه تبليغات انتخاباتي خارج از چارچوب قانون انجام نپذيرد و آنجايي كه به تخطي مستقيم از قانون منجر مي شود، اغماضي صورت نگيرد.

وي خاطرنشان كرد: فضايي كه پس از تذكر مقام رهبري به شوراي نگهبان و بازنگري مجدد شوراي نگهبان و اصلاح روند امور بوجود آمده، تا حدود زيادي مبين فضاي رقابتي است.

وي اقدامات وزارت كشور در تحقق سياست مشاركت حداكثري در انتخابات را در حد گسترده دانست و گفت: بايد همه دستگاه ها و گروه ها براي تحقق مشاركت حداكثري تلاش كنند.

وزير كشور با جمع بندي اقدامات استانداري ها در حوزه توسعه سياسي گفت: با اقدامات اصلاحي فضا به سمتي رفته است كه قانون شكني، برخوردهاي هنجارشكنانه، به هم ريختن اجتماعات به همراه زنده و مرده بادهاي غير اصولي، به ضد ارزش تبديل شده است و در ميان افكار عمومي طرفداري ندارد.