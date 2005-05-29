تيم ملي فوتبال ايران مقابل آذربايجان به برتري دست يافت

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم ملي كه نيمه اول را با دو گل به سود خود به پايان برده بود ، نيمه دوم را با سه تعويض آغاز كرد و بازيكنان كليدي نظيرعلي كريمي ، وحيد هاشميان و مهدي مهدوي كيا جاي خود را به ملي پوشان جواني چون آرش برهاني ، ايمان مبعلي و جواد كاظميان دادند تا در اين نيمه آمادگي نيمكت نشينان تيم ملي نيز از سوي برانكو مورد ارزيابي قرار بگيرد .

تيم ملي با تغيير نفرات خود در نيمه دوم تاحدودي ناهماهنگ نشان داد و با توجه به برتري نيمه اول در وقت دوم با بي انگيزه به دروازه آذربايجان حمله برد . در اين نيمه آذربايجان به مراتب بازي بهتري را از خود ارائه داد و علاوه بر گلي كه در دقيقه 67 به ثمر رساند فرصت آن را داشت تا حداقل كار را به تساوي بكشد .

تيم ملي از ابتداي اين نيمه بازي رو به جلو را در دستور كار داشت ولي پاسهاي اشتباه و حركت هاي ناقص مانع از حملات تيم ايران شد . در ابتداي نيمه دوم حركات سرعتي كاظميان و برهاني در چند نوبت دفاع تيم آذربايجان را دچار آشفتگي كرد ولي با يارگيري مدافعان حريف اين حملات خيلي زود خنثي شد .

در دقيقه 67 روي يك ضد حمله سريع از راست قربانوف روي يك پاس به عقب با شليكي ديدني دروازه ميرزاپور را باز كرد تا اختلاف به حداقل برسد . در ادامه بازي تيم ملي باز هم نفرات جوانتري را به بازي گرفت كه رضا عنايتي ، بداوي و كاملي مفرد بازيكنان تعويضي تيم ملي بودند ولي اين تغييرات هم تاثيري در روند كند بازي ملي پوشان كشورمان ايجاد نكرد و دروازه آذربايجان كمتر با خطر جدي روبرو شد .

در دقيقه 87 ضربه آرش برهاني را دروازه بان آذربايجان در دو مرحله كنترل كرد و در دقايق پاياني ضربه جواد نكونام در موقعيت تك به تك به بالاي دروازه رفت تا اين ديدار دوستانه با همان دو گل نيمه اول به پايان برسد.