تيم ملي فوتبال ايران مقابل آذربايجان به برتري دست يافت

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم ملي كه نيمه اول را با دو گل به سود خود به پايان برده بود ، نيمه دوم را با سه تعويض آغاز كرد و بازيكنان كليدي نظيرعلي كريمي ، وحيد هاشميان و مهدي مهدوي كيا جاي خود را به ملي پوشان جواني چون آرش برهاني ، ايمان مبعلي و جواد كاظميان دادند تا در اين نيمه آمادگي نيمكت نشينان تيم ملي نيز از سوي برانكو مورد ارزيابي قرار بگيرد .
تيم ملي با تغيير نفرات خود در نيمه دوم تاحدودي ناهماهنگ نشان داد و با توجه به برتري نيمه اول در وقت دوم با بي انگيزه به دروازه آذربايجان حمله برد . در اين نيمه آذربايجان به مراتب بازي بهتري را از خود ارائه داد و علاوه بر گلي كه در دقيقه 67 به ثمر رساند فرصت آن را داشت تا حداقل كار را به تساوي بكشد .
تيم ملي از ابتداي اين نيمه بازي رو به جلو را در دستور كار داشت ولي پاسهاي اشتباه و حركت هاي ناقص مانع از حملات تيم ايران شد . در ابتداي نيمه دوم حركات سرعتي كاظميان و برهاني در چند نوبت دفاع تيم آذربايجان را دچار آشفتگي كرد ولي با يارگيري مدافعان حريف اين حملات خيلي زود خنثي شد .
در دقيقه 67 روي يك ضد حمله سريع از راست قربانوف روي يك پاس به عقب با شليكي ديدني دروازه ميرزاپور را باز كرد تا اختلاف به حداقل برسد . در ادامه بازي تيم ملي باز هم نفرات جوانتري را به بازي گرفت كه رضا عنايتي ، بداوي و كاملي مفرد بازيكنان تعويضي تيم ملي بودند ولي اين تغييرات هم تاثيري در روند كند بازي ملي پوشان كشورمان ايجاد نكرد و دروازه آذربايجان كمتر با خطر جدي روبرو شد .
در دقيقه 87 ضربه آرش برهاني را دروازه بان آذربايجان در دو مرحله كنترل كرد و در دقايق پاياني ضربه جواد نكونام در موقعيت تك به تك به بالاي دروازه رفت تا اين ديدار دوستانه با همان دو گل نيمه اول به پايان برسد.
ديدار تداركاتي تيم هاي ملي فوتبال ايران و آذربايجان با برتري تيم فوتبال كشورمان به پايان رسيد .
به گزارش خبرنگار"مهر" تيم ملي كه نيمه اول را با دو گل به سود خود به پايان برده بود ، نيمه دوم را با سه تعويض آغاز كرد و بازيكنان كليدي نظيرعلي كريمي ، وحيد هاشميان و مهدي مهدوي كيا جاي خود را به ملي پوشان جواني چون آرش برهاني ، ايمان مبعلي و جواد كاظميان دادند تا در اين نيمه آمادگي نيمكت نشينان تيم ملي نيز از سوي برانكو مورد ارزيابي قرار بگيرد .
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