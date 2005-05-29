وزيران امور خارجه آمريكا و روسيه از ادامه مذاكرات هسته اي ميان ايران واروپا ابراز خرسندي كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، وزارت امور خارجه روسيه در بيانيه اي در سايت اينترنتي خود اعلام كرد: سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه و كاندوليزا رايس همتاي آمريكايي وي آخرين روند پرونده هسته اي ايران را بررسي كردند و از توافق اخير ميان ايران و سه كشور اروپايي مبني بر ادامه مذاكرات هسته اي ابراز رضايت كردند.



بر اساس اين گزارش، لاوروف ورايس همچنين راه هاي آماده سازي براي برگزاري كنفرانس بين المللي درباره عراق را نيز بررسي كردند كه قرار است پايان ژوئن آينده (9 تير) برگزار شود.



اين بيانيه افزود: وزيران امور خارجه آمريكا و روسيه همچنين درباره ابعاد مختلف همكاري دوجانبه در زمينه مبارزه با تروريسم بين الملل به بحث و تبادل نظر پرداختند.

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