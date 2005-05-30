برگزيدگان مسابقه نقاشي ويژه بزرگداشت آزاد سازي خرمشهر

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزار "مهر" ، خانم مدانلو، مسئول واحد آموزش حوزه هنري مازندران ، در اين رابطه گفت : طي فراخواني كه به مهد كودكهاي شهرستان ساري ارسال شد . تعداد 80 اثر نقاشي از كودكان با موضوع مقاومت ، آزادي ، صلح به اين واحد ارسال شد كه اين آثار طي سه روز در گالري خانه سوره براي عموم به نمايش گذاشته شد .

وي افزود : در پايان اين نمايشگاه مراسمي با حضور شركت كنندگان و خانواده هايشان در سالن آمفي تئاتر حوزه هنري با حضور محمد مهدوي جمناني مدير حوزه هنري مازندران برگزار شد كه پس از اجراي برنامه هاي ويژه هنري به نفرات برگزيده هدايا و لوح تقدير اهداء شد .

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي حوزه هنري استان مازندران، اسامي نفرات برگزيده به اين شرح است: فاطمه اسماعيلي ـ سيده فهيمه موسويون ـ فريماه طالب صفا ـ سعيده عمادي ـ امير حسين مشهدي ـ صبا خزايي ـ فرزام باقري ـ نفيسه رضايي ـ ياسمين واحدتن ـ محدثه دلخوشي ـ ونوشه افضلي ـ امير حسين عمادي ـ پوريا شيرزاد ـ مهرشاد مهدوي .