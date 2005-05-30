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۹ خرداد ۱۳۸۴، ۹:۲۵

مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري "مهر": خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- مقامات اتحاديه اروپا گفتند عليرغم رد قانون اساسي واحد اروپا در فرانسه ، روند تصويب آن در كشورهاي ديگر ادامه خواهد دارد .

-روزنامه اينديپندنت در شماره امروز خود نوشت : رد قانون اساسي واحد اروپا در فرانسه ، دولت اين كشور را در بحران سياسي فرو مي برد .

-وزراي امور خارجه روسيه و آمريكا در گفتگوي تلفني تحولات عراق را مورد بررسي قرار دادند .

-گروه اخوان المسلمين، نيروهاي امنيتي مصر را متهم به شكنجه و آزار جنسي يكي از اعضاي خود كه ماه جاري دستگير شده است، نمود.

-ريچارد مايرز فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق گزارش عفو بين الملل درباره زندان گوانتانامو را رد كرد .

-سعد حريري پسر رفيق حريري روز گذشته اعلام كرد تمامي 19 كرسي پارلمان اين كشور كه مربوط به بخش بيروت مي شود را از آن خود كرده است.  

-روزنامه نيويورك تايمز در شماره امروز خود نوشت : وزارت امنيت داخلي آمريكا سيستم دفاع ضد موشك خود را آزمايش خواهد كرد .

کد مطلب 189447

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