مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

- مقامات اتحاديه اروپا گفتند عليرغم رد قانون اساسي واحد اروپا در فرانسه ، روند تصويب آن در كشورهاي ديگر ادامه خواهد دارد .



-روزنامه اينديپندنت در شماره امروز خود نوشت : رد قانون اساسي واحد اروپا در فرانسه ، دولت اين كشور را در بحران سياسي فرو مي برد .



-وزراي امور خارجه روسيه و آمريكا در گفتگوي تلفني تحولات عراق را مورد بررسي قرار دادند .



-گروه اخوان المسلمين، نيروهاي امنيتي مصر را متهم به شكنجه و آزار جنسي يكي از اعضاي خود كه ماه جاري دستگير شده است، نمود.



-ريچارد مايرز فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق گزارش عفو بين الملل درباره زندان گوانتانامو را رد كرد .



-سعد حريري پسر رفيق حريري روز گذشته اعلام كرد تمامي 19 كرسي پارلمان اين كشور كه مربوط به بخش بيروت مي شود را از آن خود كرده است.



-روزنامه نيويورك تايمز در شماره امروز خود نوشت : وزارت امنيت داخلي آمريكا سيستم دفاع ضد موشك خود را آزمايش خواهد كرد .