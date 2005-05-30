آغاز سكوت دانشجويان خراساني

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" در مشهد، دكتر امير اشرف آريان پور در مراسم افتتاحيه نخستين جشنواره موسيقي دانشجويان استانهاي خراسان گفت : موسيقي سنتي خوب است، اما پويايي و حركت خود را از دست داده است .

استاد دانشگاه تهران افزود : نمي توان از موسيقي انتظار داشت چون از عصر كورش در ايران آغاز شده، درهمان عهد بماند و با پيشرفت جهاني همگام نشود .

آريان پور، ايران را پيشرو عرصه هاي هنري و فرهنگي جهان خواند و تصريح كرد: هر چند تمامي جهان مي دانند ايران از ديرباز درموسيقي نقش داشته اما به دليل نبودن موسيقي از آن اعصار هيچ فردي قادر نيست كه موسيقي نواخته شده آن زمان را بازسازي كند يا مورد مطالعه قرار دهد .

ابوالفضل آيتي، دبير اين جشنواره نيز در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" گفت : 70 اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شد كه پس از بازبيني هيات داوران، 50 اثر به مرحله نهايي راه يافتند .

وي تصريح كرد: از تمامي دانشگاه هاي استان هاي خراسان در اين جشنواره حضور دارند و دانشجويان به مدت سه روز در موسيقي كلاسيك ، سنتي و گروه نوازي مقامي و راك با هم به رقابت مي پردازند .

آيتي خاطر نشان كرد: دربخش موسيقي كلاسيك كه در نخستين روز اجرا شد، دانشجويان با نواختن پيانو و ويولون ، گيتار كلاسيك ، فلوت و آواز كلاسيك با هم به رقابت پرداختند و روز دوم در بخش موسيقي سنتي و با نواختن تار، سه تار، ني، دف، سنتور و كمانچه با هم رقابت مي كنند و در روز پاياني نيز گروه نوازان با نواختن سازهاي مقامي و راك ، به اجراي برنامه خواهند پرداخت .