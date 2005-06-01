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۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۸:۳۳

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد در گفتگو با "مهر" :

كميته ويژه اي براي پيگيري واگن هاي قطار شهري مشهد تشكيل مي شود

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد از تشكيل كميته ي ويژه اي براي پيگيري ، تامين و خريد واگن هاي قطار شهري اين شهر خبر داد .

غلامرضا بصيري پور در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود:استاندار خراسان رضوي ،شهردار مشهد ، مدير عامل شركت قطار شهري ،نمايندگاني از شورا و شهرداري ،اعضاي اصلي اين كميته خواهند بود .

 

وي ا ظهار داشت: استفاده از ابزارهاي قانوني براي تامين واگن از داخل و خارج كشور را از سياست هاي راهبردي اين كميته عنوان كرد.و افزود : پروژه قطار شهري مشهد يك پروژه  ملي است و تاخير در تامين واگن هاي قطار  شهري مشهد به ضرر شهروندان مي باشد .

 

وي گفت : متاسفانه وزارت كشور و صنايع و معادن به وظايف خود در تامين واگن هاي قطار شهري مشهد عمل  نكردند و اين در حاليست كه خط پروژه  قطار شهري مشهد به طول 5/8 كيلومتر آماده بهره برداري است .

 

وي تصريح كرد : براي راه اندازي خط يك پروژه قطار شهري بيست واگن مورد نياز مي باشد وعمليات اجرايي پروژه قطار شهري به طول 5/19 كيلومتر از سال 1378 آغاز شده است .

کد مطلب 189477

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