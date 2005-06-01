كميته ويژه اي براي پيگيري واگن هاي قطار شهري مشهد تشكيل مي شود

غلامرضا بصيري پور در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود:استاندار خراسان رضوي ،شهردار مشهد ، مدير عامل شركت قطار شهري ،نمايندگاني از شورا و شهرداري ،اعضاي اصلي اين كميته خواهند بود .

وي ا ظهار داشت: استفاده از ابزارهاي قانوني براي تامين واگن از داخل و خارج كشور را از سياست هاي راهبردي اين كميته عنوان كرد.و افزود : پروژه قطار شهري مشهد يك پروژه ملي است و تاخير در تامين واگن هاي قطار شهري مشهد به ضرر شهروندان مي باشد .

وي گفت : متاسفانه وزارت كشور و صنايع و معادن به وظايف خود در تامين واگن هاي قطار شهري مشهد عمل نكردند و اين در حاليست كه خط پروژه قطار شهري مشهد به طول 5/8 كيلومتر آماده بهره برداري است .