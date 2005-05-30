فيشر : فرانسه اتحاديه اروپايي را با چالش جديدي روبرو كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، " ‌يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان شب گذشته همزمان با اعلام نتايج همه پرسي قانون اساسي واحد اروپايي در فرانسه اظهار داشت : اتحاديه اروپايي با پاسخ منفي فرانسوي ها به اجراي قانون اساسي واحد اروپايي با چالش جديدي مواجه شد .

از سويي ديگر " ميشل بارنيه " وزير امورخارجه فرانسه در گفتگوي شب گذشته خود با تلويزيون اين كشور تصريح كرد : فرانسه تا پايان زمان تصويب قانون اساسي واحد اروپايي در ميان اعضاي اتحاديه به انتظار مي نشيند .

وزير امورخارجه فرانسه در خصوص احتمال برگزاري مجدد يك رفراندوم ديگر به منظور متقاعد كردن مردم اين كشور با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي گفت : صادقانه بگويم كه در حال حاضر هيچ چيز مشخص نيست .

اين در حالي است كه " والري ژيسكاردستن " رئيس جمهوري سابق فرانسه از احتمال برگزاري رفراندوم دوم قانون اساسي واحد در اين كشور خبر داده بود .