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۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۴۲

باچاپ جديدي از رمان جنگ وصلح :

" تولستوي " بار ديگر به ايران آمد

كتاب " جنگ وصلح " نوشته لئو تولستوي و كتاب " آداب بي قراري " نوشته يعقوب يادعلي به پيشخوان كتابفروشي ها آمد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، چاپ جديدي از جنگ و صلح نوشته لي ‌يف ‌نيكالايويچ تولستوي ، نويسنده بزرگ روس ، با ترجمه سروش حبيبي، در دو مجلد وشمارگان 2200نسخه توسط نشر نيلوفر چاپ و به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافته است .

جنگ وصلح حماسه بزرگ تولستوي نويسنده قرن نوزدهم روسيه است ودر اين كتاب عظيم به جنگ ناپلئون ولشگركشي وي به روسيه تزاري پرداخته است . در اين كتاب ماجراهاي دوقرن گذشته كشور روسيه باقلمي داستاني به تصوير كشيده شده و در اين رمان بيش از 100شخصيت اصلي وفرعي معرفي وپرداخت شده است .

به گزارش مهر،  سروش جبيبي اين كتاب را از زبان روسي به فارسي برگردانده است . درمجلدات دوم وسوم اين كتاب ، نام قاسم روبين كنارنام سروش حبيبي به عنوان مترجم به چشم مي خورد. مجلدات اول ودوم اين كتاب 730 وجلد سوم وچهارم اين كتاب 746 صفحه دارد .

براساس اين گزارش ، اين ناشر كتاب ديگري در حوزه ادبيات ،  با عنوان "  آداب بي قراري " منتشركرده است . اين رمان نوشته  يعقوب يادعلي است كه در 176 صفحه  و با شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است .

کد مطلب 189516

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