" تولستوي " بار ديگر به ايران آمد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، چاپ جديدي از جنگ و صلح نوشته لي ‌يف ‌نيكالايويچ تولستوي ، نويسنده بزرگ روس ، با ترجمه سروش حبيبي، در دو مجلد وشمارگان 2200نسخه توسط نشر نيلوفر چاپ و به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافته است .

جنگ وصلح حماسه بزرگ تولستوي نويسنده قرن نوزدهم روسيه است ودر اين كتاب عظيم به جنگ ناپلئون ولشگركشي وي به روسيه تزاري پرداخته است . در اين كتاب ماجراهاي دوقرن گذشته كشور روسيه باقلمي داستاني به تصوير كشيده شده و در اين رمان بيش از 100شخصيت اصلي وفرعي معرفي وپرداخت شده است .

به گزارش مهر، سروش جبيبي اين كتاب را از زبان روسي به فارسي برگردانده است . درمجلدات دوم وسوم اين كتاب ، نام قاسم روبين كنارنام سروش حبيبي به عنوان مترجم به چشم مي خورد. مجلدات اول ودوم اين كتاب 730 وجلد سوم وچهارم اين كتاب 746 صفحه دارد .

براساس اين گزارش ، اين ناشر كتاب ديگري در حوزه ادبيات ، با عنوان " آداب بي قراري " منتشركرده است . اين رمان نوشته يعقوب يادعلي است كه در 176 صفحه و با شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است .