رئيس فدراسيون فوتبال ژاپن: تا به حال چنين نتايجي نداشتيم / زيكو: شكست مقابل پرووامارات اهميتي ندارد

به گزارش خبرنگار" مهر" سابوروكاوابوچي رييس فدراسيون فوتبال ژاپن با انتقاد از عملرد تيم ملي فوتبال اين كشور اظهارداشت : به ياد ندارم ژاپن دردوبازي پي درپي قبل ازيك ديدارمهم باخته باشد. گل نزدن طي 180 دقيقه به هيچ وجه عملكرد قابل قبولي نيست.



از سويي زيكو شكست درمسابقات جام كارين را بي اهميت تلقي مي كند. اودر اين مورد گفت: بازي هاي جام كارين بازي هاي دوستانه بودند و آنچه براي ما دردرجه اول اهميت قرار دارد كسب سه امتياز از بازي روزجمعه مقابل بحرين است. اين مسابقه بسياربراي ما حياتي است ومي تواند متضمن صعود ما به دورپاياني رقابت هاي جام جهاني باشد. بازيكنان ما به خوبي به اهميت اين ديدار واقف هستند.

زيكودرادامه افزود: ما دربازي مقابل امارات شانس هاي متعددي براي گلزني داشتيم اما توپ ازخط دروازه نگذشت.