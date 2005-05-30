فيلم سينمايي فارنهايت 9/11 براي شبكه سوم سيما دوبله مي شود

"داوود نماينده"، مدير دوبلاژ در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني خبرگزاري " مهر "، ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: از دوشنبه هفته آينده، 16 خرداد ماه، دوبله فيلم سينمايي "فارنهايت 9/11 " را شروع خواهم كرد. اين فيلم قرار است در 3 قسمت 40 دقيقه اي در قالب برنامه سياسي "دوران ما" ساعت 22 از شبكه سوم سيما پخش شود.

وي افزود: "خسرو شايگان"، گوينده شخصيت "جورج بوش" است و علي منصوري راد، محمدرضا مومني، ميرطاهر مظلومي اصلي، بهرام زاهدي، اكبر ميرطاهري، محمد ياراحمدي و... به عنوان گويندگان اين فيلم حضور دارند.

گفتني است فيلم سينمايي "فارنهايت9/11 " به كارگرداني "مايكل مور" ساخته شده است. ماجراي اين فيلم درباره زندگي سياسي بوش، وابستگي القاعده و طالبان به بوش، روابط تجاري خانواده بن لادن با خانواده بوش و... است.

اين فيلم جايزه اسكار سال 2004 را به دست آورد ودر جشنواره كن سال 2004 با توجه به رقابتي كه بين اين فيلم و انيميشن "شرك" بود، ولي نخل طلايي را از آن خود كرد. امسال هم جزء كانديداي جوايز اسكار بود كه متاسفانه در هيچ بخشي جايزه نگرفت. فيلم "فارنهايت 9/11 " سال گذشته به عنوان محبوب ترين فيلم از سوي مردم شناخته شد.