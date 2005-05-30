هشدار حزب الله لبنان به توطئه هاي رژيم صهيونيستي براي كشاندن اين كشور به سمت خط سازش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، حزب الله به تلاش هاي اسرائيل براي وارد كردن تدريجي لبنان به توافقات يكجانبه سازش با اين رژيم هشدار داد.

محمد رعد رئيس فراكسيون حزب الله درپارلمان لبنان به تلاشهاي هدفمند رژيم صهيونيستي براي وارد كردن تدريجي اين كشور در توافقات يكجانبه اشاره كرد كه تل آويوازآن طريق تلاش مي كند تا تدابير امنيتي را بر لبنان تحميل كند و آب هاي لبنان را به نفع خود تقسيم و غارت نمايد و سرنوشت آوارگان فلسطيني موجود در لبنان را به اختيار خود تعيين كند.

رعد از مخاطراتي كه قطعنامه 1559 شوراي امنيت متوجه لبنان مي كند،سخن گفت و بر ضرورت مقابله با اين قطعنامه و مفاد آن تاكيد كرد.



اين عضو ارشد حزب الله تصريح كرد : اجراي مفاد قطعنامه 1559 به منزله عبور از روي اجساد لبنان و لبناني ها پس از تضييع وحدت ملي و درهم شكستن اراده آنها و قرار دادن آنها در معرض مستقيم حملات دشمن اسرائيلي است كه اين توطئه هرگز محقق نخواهد شد و ما هرگز آن را نخواهيم پذيرفت .



وي گفت : ما معناي آزادي وبهايي كه به خاطر آن پرداخت كرديم را خوب مي دانيم و شعارهاي استقلال طلبي را كه اكنون برخي طرح مي كنند ما را نخواهد فريفت تا به زعم خود احساسات ملي گرايي را در دلهاي مردم ما برانگيزند كه منظور آنها استقلال لبنان از هويت عربي و گرفتن اراده ملي از لبنان است.