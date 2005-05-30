مصرف سير و كاهش سرطان معده و روده// هفته اي 2 تا 5 حبه سير تازه بخوريد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تحقيقات نشان مي دهد كه تركيبات مفيد سير مي تواند از تشكيل مواد سرطان زا در بدن جلوگيري كند كه اين اثر بخشي بر روي معده و روده بيشتر است.

بر اساس اين گزارش، نتايج پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد، كساني كه به طور مرتب از سير استفاده مي كنند كمتر به سرطان معده و روده بزرگ مبتلا مي شوند.

بر اساس اين تحقيقات، مصرف 5 تا 18 گرم سير معادل 2 تا 5 حبه كوچك از سير خام يا پخته در هفته براي پيشگيري از سرطان موثر است.

همچنين مصرف سير براي سلامت قلب نيز مفيد است چون تركيبات موجود در سير مي تواند ميزان كلسترول خون بويژه كلسترول بد را كاهش داده و تركيابت آن از لخته شدن خون در شريان ها جلوگيري مي كند بنابراين خطر بروز سكته هاي قلبي را به ميزان زيادي در مصرف كنندگان آن كاهش مي دهد.

براساس نتايج اين تحقيق مصرف سير تازه بهترين راه استفاده از تركيبات مفيد اين گياه محسوب مي شود .