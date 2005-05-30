تمام آثار خطي و فرهنگي مردم شناسنامه دار مي شوند

دكتر صادق محفوظي، رئيس مركز دايره المعارف انسان شناسي و رئيس موسسه پژوهشي ابن سينا با اعلام اين مطلب گفت : اصولا تفكر شناسنامه داربودن آثار فرهنگي يك تفكربديع وجديدي نيست بلكه لازمه وجود آثارفرهنگي هركشوراست .

وي با بيان اينكه اززماني كه مجموعه داري يك فرهنگ شده شناسنامه دارشدن آثارنيز آغاز شده است افزود : دراروپا ازآنجايي كه فرهنگ عالي اسلامي يعني نظم داشتن را كاملتر از مسلمين بكارمي بستند، اين انسجام را به آثار فرهنگي شان داده اند و اين درحالي است كه امروز بيش از 80درصد آثار فرهنگي آنها شناخته شده مي باشد .

وي با اشاره به اينكه يك توسعه فرهنگي هنري درراه است اظهارداشت : دريك سال اخيربه طورمحسوس فضايي ايجاد وپنجره هايي بازشده كه به اعتقاد من سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري طلايه داراين فرهنگ است .

محفوظي با وجود موزه اين مركز و بحث شناسنامه داركردن آنها گفت : هم اكنون ما خودمان را ملزم كرديم كه براي 70 هزار آثارخطي و فرهنگي ، شناسنامه صادر كنيم و آنرا از طريق سايت براي جهانيان اعلام داريم .

رئيس موسسه پژوهشي ابن سينا با اعلام اينكه دفاع وحركت درمسيرفرهنگ وهنرجداي ازدفاع دين وكشورنيست خاطرنشان ساخت : تمامي مجموعه داران وافرادي كه آثارفرهنگي دارند مي توانند با مراجعه به اين مركز، آثارخود را به صورت دوزبانه فارسي وانگليسي شناسنامه داركنند واين درحالي است كه اين امر نوعي انتقال فرهنگي ومدني را به دنبال خواهد داشت وبحث قاچاق آثارفرهنگي را به شدت محدود خواهد كرد و ديگرمجالي براي مسائل ديگرباقي نمي ماند .