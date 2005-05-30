بازيكنان بحرين : ژاپن رادرمنامه مي بريم و با روحيه اي مضاعف به تهران مي رويم

به گزارش خبرنگار" مهر" تلويزيون بحرين با پخش برنامه هايي ازاردوي تيم ملي اين كشورازقول بازيكنان بحريني مي گويد: قطعا ژاپن را درمنامه خواهيم برد و با روحيه اي مضاعف درتهران به مصاف ايران خواهيم رفت.

مفسر ورزشي تلويزيون بحرين حريف اصلي تيم ملي كشورش را ايران دانست وگفت : بازيكنان مامصمم هستند كه دو ديدار خانگي خود را درمقابل ژاپن و كره شمالي پيروزميدان باشند و كسب يك امتيازحياتي دتهران نيزما را براي اولين باربه جام جهاني خواهد رساند.

وي تاكيد كرد: ژاپني ها قدرت واقعي ما را درمنامه خواهند ديد و ما يك بارديگرمثل امارات متحده عربي طعم شكست را به شاگردان زيكو تحميل خواهيم كرد . ازسوي ديگرتلويزيون ورزشي عربستان درتحليل ديداردوستانه بحرين و عربستان در رياض گفت: بحريني ها همچنان با ارايه يك بازي بسته در درجه اول سعي مي كنند كه گل نخورند.

وي ازسيستم پرس حريف توسط بازيكنان بحرين به عنوان يك حربه تاكتيكي نام برد و گفت: سيدكا به شاگردان خود خاطرنشان كرده است كه با گرفتن فضا ازحريف مقابل مانع خلاقيت هاي تاكتيكي و تكنيكي آنها شود.

وي ازتيم بحرين بعنوان يك حريف جدي و خطرناك براي ژاپن و ايران نام برد و گفت: اين تيم شايسته حضوردرجام جهاني است براي ديدار ژاپن و بحرين درمنامه خبررسيده است كه مقامات طرازاول اين اميرنشين كوچك حاشيه خليج فارس هم دراستاديوم حاضرخواهند بود.

بنابه گزارش هاي رسيده ازنزديكان تيم ملي بحرين تئوريسين هاي تيم ملي اين كشوراعتقاد دارند براي برد درمقابل ژاپن در روزجمعه بازيكنان بحريني بايد ژاپني ها را بشدت خسته و سپس راه پيروزي را بر اين تيم قدرتمند آسيا هموار كنند.