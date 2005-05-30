نمايندگاني كه قرار است ناظر رفتار رييس قوه مجريه باشند ، نبايد به ديدار و دعوت نامزدها بروند

دكتر مهدي كوچك زاده نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب ، جايگاه مجلس را مهم و ارزشمند توصيف كرد و افزود: در نظام ما مجلس از جايگاه بالايي برخوردار است و نمايندگان نبايد با برخي از كارها به اين جايگاه مقدس خدشه وارد كنند وبه اين وسيله مجلس را زير سوال ببرند.

وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود هاشمي درانتخابات رياست جمهوري به دنبال حمايت ازمجلس است، گفت: جايگاه مجلس مشخص است و نيازي به اين ندارد كه كسي از آن حمايت كند.

اين نماينده مجلس هفتم تاكيد كرد: هر كسي در انتخابات رياست جمهوري اكثريت آرا را به خود اختصاص دهد، بايد از مجلس براي وزيرانش راي اعتماد بگيرد و بيان اينكه نامزدي پس از پيروزي اش در انتخابات از مجلس حمايت مي كند، اشتباه است چرا كه جايگاه مجلس مشخص است و به نظر من با اينگونه بحث ها نبايد شان مجلس را پايين آورد.