ديلي ميل: فرمانده آمريكايي 15 مورد بي احترامي به قرآن در گوانتانامو را تاييد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ديلي ميل، ژنرال جي دبليو هود (Jay W. Hood) فرمانده آمريكايي حاضر در زندان گوانتانامو كه بررسي بي احترامي سربازان آمريكايي به قرآن را برعهده دارد، اعلام كرد : ما ازسال 2002 تمام موارد را مورد بررسي قرارداديم و دريافتيم كه در 15 مورد مختلف سربازان به قرآن بي احترامي كرده اند.

هود تاكيد كرد: البته هنوز همه بررسي هاي ما تكميل نشده است. بازرسي هاي ما ازدوهفته پيش زماني كه مجله نيوزويك از پرتاب شدن قرآن به درون دستشويي از سوي سربازان آمريكايي خبرداد، آغازشده وهنوز زمان زيادي تا پايان يافتن بررسي ها لازم داريم.

وي توضيح داد: ما به طور گسترده اي با زنداني هاي حاضر در گوانتانامو در ارتباط هستيم و بسياري از زنداني هاي تاييد مي كنند كه با شخص آنان رفتار نامناسبي انجام نشده است و در مواردي كه به قرآن بي احترامي شده، به آن دليل بوده است كه زنداني هاي مسلمان را مجبور به اعتراف نمايند.

ژنرال هود ضمن تشريح برخي از موارد بازرسي ها درباره موضوع بي احترامي به قرآن تاييد كرد: 15 مورد پيدا شده درباره رفتار نامناسب سربازان آمريكايي با قرآن نقض قوانين حقوق بشر است.