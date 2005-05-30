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۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۰۵

با اعتراف به هتك حرمت بعنوان روشي براي بازجويي مسلمانان

ديلي ميل: فرمانده آمريكايي 15 مورد بي احترامي به قرآن در گوانتانامو را تاييد كرد

بازرسان آمريكايي كه براي بررسي بي احترامي سربازان آمريكا به قرآن به زندان گوانتانامو اعزام شده اند، انجام شدن 15 مورد بي احترامي به قرآن را تاييد كرده اما تاكيد كردند كه در ميان 15 مورد اثبات شده انداختن قرآن به دستشويي وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ديلي ميل، ژنرال جي دبليو هود (Jay W. Hood) فرمانده آمريكايي حاضر در زندان گوانتانامو كه بررسي بي احترامي سربازان آمريكايي به قرآن را برعهده دارد، اعلام كرد : ما ازسال 2002 تمام موارد را مورد بررسي قرارداديم و دريافتيم كه در 15 مورد مختلف سربازان به قرآن بي احترامي كرده اند.

هود تاكيد كرد: البته هنوز همه بررسي هاي ما تكميل نشده است. بازرسي هاي ما ازدوهفته پيش زماني كه مجله نيوزويك از پرتاب شدن قرآن به درون دستشويي از سوي سربازان آمريكايي خبرداد، آغازشده وهنوز زمان زيادي تا پايان يافتن بررسي ها لازم داريم.

وي توضيح داد: ما به طور گسترده اي با زنداني هاي حاضر در گوانتانامو در ارتباط هستيم و بسياري از زنداني هاي تاييد مي كنند كه با شخص آنان رفتار نامناسبي انجام نشده است و در مواردي كه به قرآن بي احترامي شده، به آن دليل بوده است كه زنداني هاي مسلمان را مجبور به اعتراف نمايند.

ژنرال هود ضمن تشريح برخي از موارد بازرسي ها درباره موضوع بي احترامي به قرآن تاييد كرد: 15 مورد پيدا شده درباره رفتار نامناسب سربازان آمريكايي با قرآن نقض قوانين حقوق بشر است.

کد مطلب 189660

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