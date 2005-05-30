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۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۰۲

نقش جامعه ورزش در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري؛

رييس فدراسيون كاراته: مردم به خوبي مي دانند بايد به چه كسي راي بدهند

گروه ه ورزشي" مهر": نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري درحالي روز بيست و هفتم خرداد ماه برگزارخواهد شد كه بدون شك حضور پرشورجامعه ورزش بعنوان تاثيرگذارترين قشرجامعه جوان كشورمي تواند نقش بسزايي دراين انتخابات داشته باشد.

عليرضا سمندر رئيس فدراسيون كاراته درگفت و گو با خبرنگار" مهر" درخصوص حضورجامعه ورزش درانتخابات رياست جمهوري تصريح كرد: ورزشكاران هم جزيي از جامعه هستند و من مطمئنم كه درنهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حضوري پرشوروهمه جانبه خواهند داشت. قدرمسلم ، آنها درانتخابات شركت مي كنند تا رييس جمهورشان را بنا به سليقه ودركي كه دارند انتخاب كنند.

رييس فدراسيون كاراته انتظار دارد رييس جمهور آينده بيش از هرچيزبه مقوله جوانان كشوربپردازد. او دراين ارتباط اظهار داشت: جامعه ما جامعه جواني است و رييس جمهورآينده قطعا بايد نگاه همه جانبه اي به اين قشر از جامعه داشته باشد. برطرف كردن مشكلات معيشتي، مسكن و كارجوانان اصلي ترين انتظار من ازرييس جمهورآينده است.
سمندردرپايان درخصوص استفاده ابزاري كانديداها از چهره هاي محبوب ورزشي افزود: مردم ما به خوبي نامزدهاي انتخاباتي را از طريق رسانه ها شناخته اند و عقلشان مي رسد كه به كدام كانديدا راي بدهند. با اين حال اگر ورزشكاري حاضرشود به حمايت ازيك كانديدا بپردازد حتما صلاحيت هاي لازم را در وجود او ديده كه حاضربه انجام اين كارشده است. به هرحال اميدوارم فرد اصلح به عنوان رييس جمهورانتخاب شود.

کد مطلب 189676

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