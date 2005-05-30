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۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۰۰

خريد گندم از كشاورزان 25 درصد افزايش يافت

خريد گندم از كشاورزان 25 درصد افزايش يافت

تا كنون يك ميليون و 837 هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شده كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته 25 درصد رشد داشته است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر تا تاريخ هشتم خرداد ماه سالجاري استانهاي فارس با 315 هزار تن ، خوزستان با 180 هزار تن و ايلام با 105 هزار و 705 هزار تن بيشترين گندم خريداري شده را به خود اختصاص داده اند .

 مطابق اين گزارش  ميزان خريد گندم  در مقايسه با  مدت مشابه سال گذشته در  استان فارس  8 درصد ، خوزستان  31 درصد ، ايلام  36/27  درصد رشد داشته است .

اين درحالي است كه استانهاي سيستان و بلوچستان با هشت هزار و 990 تن ، يزد با يك هزار و 50 تن و قم با 40 تن كمترين  ميزان خريد  تضميني گندم را داشته اند .

براساس اين گزارش ، ميزان خريد تضميني گندم در استان سيستان و بلوچستان  88/10 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است .

کد مطلب 189685

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