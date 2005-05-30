خريد گندم از كشاورزان 25 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر تا تاريخ هشتم خرداد ماه سالجاري استانهاي فارس با 315 هزار تن ، خوزستان با 180 هزار تن و ايلام با 105 هزار و 705 هزار تن بيشترين گندم خريداري شده را به خود اختصاص داده اند .

مطابق اين گزارش ميزان خريد گندم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در استان فارس 8 درصد ، خوزستان 31 درصد ، ايلام 36/27 درصد رشد داشته است .

اين درحالي است كه استانهاي سيستان و بلوچستان با هشت هزار و 990 تن ، يزد با يك هزار و 50 تن و قم با 40 تن كمترين ميزان خريد تضميني گندم را داشته اند .

براساس اين گزارش ، ميزان خريد تضميني گندم در استان سيستان و بلوچستان 88/10 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است .