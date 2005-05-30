دستاوردهاي فرهنگي هنري امروز ايران مديون نگاه بلند و مترقي امام (ره ) است

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي دراين آيين جايگاه رفيع فرهنگ وهنرامروز ايران را مديون نگاه بلند ومترقي ديروز امام راحل (ره ) به مقولات فرهنگ وهنراسلامي ايراني دانست واظهارداشت : ديدگاه هاي ارزشمند حضرت امام درساليان قبل وپس ازپيروزي انقلاب ونيزاظهارنظرهاي ايشان درباب مسايل فرهنگي - هنري زمان حيات پربركتشان راه را براي حركت امروز هنرمندان و اصحاب فرهنگ كشوربه خوبي همراه كرده است .

مسجد جامعي اعتقاد امام خميني (ره ) را استفاده به جا ازابزارهاي نوين فرهنگي هنري تمدن جديد همراه با لحاظ نمودن مسايل شرعي ،در راستاي ترويج ارزش هاي انقلاب اسلامي درعرصه ملي وجهاني عنوان كرد وافزود : اين اعتقاد سبب شده تا امروز نگاه جريانات روشنفكري جهان اسلام به سوي ايران به عنوان يك الگوي موفق فرهنگ اسلامي معطوف شود .

وزير فرهنگ وارشاد اسلامي جوهره فكري ومبناي حركت امام راحل (ره ) را مبتني برنگاهي فرهنگي دانست واظهارداشت : علي رغم توليد وانتشارآثارفرهنگي متعددي نظيركتب ومقالات مختلف با موضوع امام خميني (ره ) طي ساليان اخير ، كمتربه ديدگاه هاي فرهنگي ايشان پرداخته شده واين درحاليست كه نگاه بلند فرهنگي حضرت امام درجاي جاي سيره عملي وسخنان ارزشمندشان جلوه گراست .

مسجد جامعي درپايان سخنان خود ضمن عرض تسليت مجدد جامعه فرهنگي هنري كشوربه حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني (ره ) ابزاراميدواري كرد اصحاب فرهنگ وهنرايران همواره با الهام ازديدگاه ها ونگرش عميق امام راحل (ره ) همچون گذشته درتوسعه وباروري فرهنگ اصيل وغني ايران اسلامي گام بردارند .

سيد حسن خميني نيزدراين ديدار با تشكرازحضورجامعه فرهنگي هنري كشوردرحسينيه جماران وتجديد بيعتشان با آرمان هاي امام راحل (ره ) تلاش هاي اصحاب فرهنگ وهنر كشورطي ساليان اخيردرراستاي اعتلاي فرهنگ وهنر ايران اسلامي را ارزنده دانست وبه عنوان نمونه به مقايسه وضعيت سينماي ايران قبل وپس ازانقلاب اسلامي پرداخت .

وي به نقش واهميت افكار عمومي درجهان كنوني اشاره كرد وافزود : امروز پديد آورندگان افكارعمومي كه اصلي ترين مولفه قدرت دردنياي ماست ، فعالان عرصه هاي فرهنگي هنري هستند .

سيد حسن خميني اين قشرازجامعه رايكي ازاصلي ترين اقشارمورد توجه وعنايت امام راحل (ره ) عنوان كرد واظهارداشت : ملاقات هاي مكرر وپرتعداد ايشان با دست اندركاران امور فرهنگي كشوردرزمان حيات پربركتشان نشان دهنده اين امراست .

بنا به اين گزارش به نقل ازروابط عمومي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، دراين ديدار پيش ازسخنان حجت الاسلام والمسلمين خميني ، حجت الاسلام والمسلمين سيد محمود دعايي ، نماينده ولي فقيه ومديرمسئول روزنامه اطلاعات ، به ذكرخاطراتي ازامام راحل (ره ) وموسوي گرمارودي ، ازشعراي برجسته كشوربه قرائت شعري درمنقبت ايشان پرداختند .